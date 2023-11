escuchar

Sofía “Jujuy” Jiménez y Horacio Cabak protagonizaron un polémico cruce a través de las redes sociales, luego de que el conductor de televisión volviera a sacar a la luz el testimonio de la modelo sobre un presunto maltrato en el programa que condujeron juntos en 2021. Luego de un intercambio indirecto en sus perfiles de Instagram y X (exTwitter), Jujuy rompió el silencio y habló sobre el escandaloso conflicto: “No estoy acostumbrada al maltrato”.

“No puedo creer lo que veo y escucho. ¡Qué nivel de narcisismo, Dios mío!”, expresó Jujuy Jiménez, a través de su perfil de Instagram, luego de las declaraciones que Horacio Cabak pronunció en Podemos Hablar (PH, Telefe) este domingo. El conductor recordó que la modelo aseguró que él la “maltrataba delante de todos” mientras estaban al frente de Informados de todo (América TV) y aseguró que lo cancelaron de manera “injusta”.

Sofía Jujuy Jiménez respondió a las declaraciones de Cabak sobre su trabajo juntos Captura

Este miércoles, Sofía rompió el silencio y habló acerca del enfrentamiento en los posteos con el conductor. “Para mí, el tema se terminó”, aseveró, en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), a través de un audio que reprodujo Rodrigo Lussich. Y continuó: “En su momento, lo acomodé en mi vida como un aprendizaje enorme: el entender que todas las personas no somos iguales”.

“Cada uno, tiene su manera de trabajar, sus valores y una manera de ver la vida”, prosiguió. La modelo fue tajante con su versión: “Yo no estoy acostumbrada al maltrato. Siempre me ocupo y trato de generar buena onda en los grupos, alegría y trabajar con el corazón”.

Y recordó el complicado episodio que vivió cuando suscitó toda la polémica hace dos años. “Obviamente, tengo 32 años y me queda mucho por aprender. Pero, honestamente, la pasé muy mal en su momento y no quiero seguir revolviendo sobre un tema que, para mí, ya caducó. Yo sé perfectamente lo que viví y lo mal que la pasé, y tengo clarísimo que no quiero volver a algo similar. Así que, para mí, tema terminado. Sigo adelante con mis cosas y la energía puesta en el presente”, cerró.

El chat que compartió Jujuy Jiménez de su conversación con Horacio Cabak tras las acusaciones de maltrato

“Me da vergüenza ajena ver, leer y escuchar las mentiras y los delirios que dice esta persona. Indefendible lo de este señor”, aseveró Jujuy Jiménez en un descargo que compartió en sus Stories de Instagram. La modelo hizo referencia al relato de Horacio Cabak en Podemos Hablar este domingo y a los posteos que publicó en su perfil de X.

Posteriormente, Jujuy añadió la captura de pantalla de un chat que protagonizó junto al conductor de televisión, el 30 de abril de 2021, casi dos meses después de que finalizara el ciclo que conducían juntos en América TV. “Sofi, no estoy viendo nada desde que empezó todo esto”, se leyó en la instantánea, en palabras que serían de Horacio Cabak.

Y continuó: “Lamento que te hayas sentido incómoda el rato que trabajamos juntos. Probablemente, no siendo de otra ‘generación’, no haya encontrado la forma de comunicarme de la mejor manera. Nunca tuve ninguna cuestión personal con vos. Gracias de nuevo”. A lo que Jiménez respondió: “El tema para mí ya está terminado. En su momento, la pasé muy mal, te lo dije. Pero, evidentemente, no lo veías. ¡Fue una experiencia más en mi carrera y ya! Ojalá mejore tu situación actual y encuentren paz. Te mando un beso grande”.