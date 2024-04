Nicole Neumann habló por primera vez del distanciamiento con su hija Indiana: “Es una etapa complicada”

Escuchar

La relación entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana atravesó momentos difíciles, en medio de un presunto conflicto que se desencadenó en diciembre de 2022, cuando la adolescente dejó la casa que compartía con su madre y se instaló con su padre, Fabián Cubero, y con Micaela Viciconte y su hijo Luca. En una entrevista reciente, la modelo dio por primera vez su versión de los hechos y reveló el motivo que consideró que provocó el distanciamiento entre ambas.

Nicole Neumann vivió un 2023 agridulce. Por un lado, dio inicio a una nueva etapa con su pareja, Manuel Urcera, con quien pasó por el altar en una emotiva ceremonia y se encuentra en la dulce espera de su primer hijo. Por otro, la modelo protagonizó una confrontación con su hija mayor y, posteriormente, salió a la luz la batalla legal contra su expareja Fabián Cubero, que persiste a día de hoy.

Fabián Cubero y Nicole Neumann se encuentran en una batalla legal (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial y @nikitaneumannoficial)

“Soy de hierro y sé que me puedo caer hoy, pero mañana estoy de vuelta arriba, con todo”, señaló la modelo en diálogo con +Caras, en una entrevista reciente. Y apuntó: “Pero ya, cuando tocan a tus hijos, ahí sí es durísimo”.

Nicole Neumann se refirió de manera directa por primera vez al conflicto que protagonizó su relación con su hija Indiana el año pasado. “La adolescencia es una etapa complicada y, bueno, lamentablemente cuando alguien te engancha en ese momento para distorsionarte, es muy difícil también”, aseveró. “Es un laburo de hormiga que yo ya lo venía viendo y sintiendo hace muchos años. Pero dicen que los hijos no son de uno, ¿no? Digamos que son de la vida”, añadió.

Nicole Neumann y sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna (Foto: Instagram)

En tanto, Neumann aclaró que transita una etapa más tranquila en la actualidad. “Yo confío en la vida y en el universo, que es lo que me viene pasando, por ahí lo que el otro no tolera, termina acomodando las cosas. Y, sobre todo, para bien. Cuando vos sabés que siempre obraste bien y desde el amor, la vida te trae cosas buenas”, detalló.

Nicole Neumann se refirió a Fabián Cubero y fue contundente

Nicole Neumann también hizo referencia, aunque de manera indirecta, a la batalla legal que enfrenta con su expareja Fabián Cubero. Según trascendió, el exfutbolista llevaría a la Justicia a la modelo por “violencia psicológica” contra su hija Indiana. “Es una constante en mi vida, estoy resurgiendo hace meses. ¿Viste cuando te quieren voltear? Hay gente que no soporta que te vaya bien y que te vengan cosas lindas en la vida, como este amor, la familia y el bebé”, advirtió.

Y, al ser consultada por si en algún momento tuvo un proyecto de vida con alguien que después se convirtiera en su peor enemigo, alegó: “Evidentemente, sí. Pero eso no tiene que ver con la persona que era en ese momento, sino con cómo transforma a cada uno la frustración o que la vida no haya seguido como uno esperaba. Pero me sorprendió cómo puede transformar a alguien”.

Para cerrar el tema, dijo: “En ese momento, era mi mejor amigo. No hubiera esperado otra cosa, pero bueno, cada uno después toma sus frustraciones. Evidentemente, cuando estás feliz con tu vida, no estás mirando al otro queriendo jod... Ya está, viví tu vida, tratá de que todo fluya lo más en armonía posible y listo”.