Mica Viciconte le respondió a Nicole Neumann, quien aseguró que Fabián Cubero “no la suelta”

A dos meses de convertirse en madre de su primer hijo varón junto a Manu Urcera, Nicole Neumann tuvo un mano a mano con Héctor Maugeri para +Caras y gran parte de sus declaraciones no pasaron desapercibidas, sobre todo cuando se refirió a que Fabián Cubero “no la soltó”. Luego de aquella polémica frase, Mica Viciconte realizó su descargo y no se guardó nada.

Durante la tarde de este jueves, LAM (América TV) fue en busca de la palabra de la actual del exfutbolista y madre de su hijo Luca, quien no dudó en respaldarlo. “Yo no podría estar o no podría haber formado una familia con alguien que quizá no resolvió su pasado amoroso, lo que fuese. No sé si estaría con alguien que no cerró una historia y para mí lo más importante son los hechos, cómo es, cómo actúa”, comenzó diciendo.

Mica Viciconte le contestó a Nicole Neumann (Foto: captura tv)

En ese sentido, aclaró que su relación está bien y que ya llevan juntos siete años. Acto seguido, el cronista le mencionó que a veces se habla de “no soltar”. “¿Qué es no soltar? A veces uno pelea por lo derechos que le corresponden y eso no significa no soltar. Yo creo que Fabi lo que está haciendo es tratar siempre el bienestar y lo mejor”, expresó.

Sin nombrarla, le tiró una indirecta a Nicole: “Después, las mujeres somos las que pedimos igualdad. Pero hay que hacer la igualdad. Yo, Micaela, tengo un hijo y si el día de mañana me separo, yo tengo que mantener a mi hijo, yo me tengo que hacer cargo de mi hijo Luca, porque yo también lo traje al mundo. En el caso de Luca, Fabi se tiene que hacer cargo de él y yo, Micaela, me tengo que hacer cargo de él también”.

“Si pedimos igualdad, es para todos igual. La mujer y el hombre tienen que tener igualdad. Para eso trabajan. Si no, no tengas hijos, no los traigas al mundo si no te vas a hacer cargo. Y esto lo hablo en general”, lanzó.

Además, mencionó que no sabía qué era lo que había dicho la modelo, ya que ni ella ni Fabián pueden hablar. “Si buscás las notas, nosotros no hablamos. Yo lo digo desde mi experiencia personal, porque tengo una opinión propia, porque trabajo en los medios y lo puedo decir, pero yo no estoy hablando de ella porque no me interesa tampoco, pero sí te puedo hablar de mi pareja. Yo te puedo decir cómo acciona Fabi, cómo es él y cómo es como padre porque lo veo con Luca”, señaló.

Fabián Cubero y Mica Viciconte con Indiana, Allegra, Sienna y Luca en la despedida en Vélez Instagram @micaviciconte

Al escucharla, el periodista le preguntó si había cosas que se guardaba. “Un libro, me guardo muchas cosas (...) Seguramente, vos a un nene más chiquito puede ser que vos le puedas inclinar un poco la opinión, pero hay ciertas edades que no podés. Los chicos son sabios, los chicos hablan y hay que escucharlos”, cerró.

La pregunta que desató el escándalo

“¿Creés que no pudo soltar?”, indagó Héctor Maugeri en su ciclo de entrevistas y ese fue el gran disparador.

“Evidentemente. Cuando uno está feliz con su vida, su familia y todo no estás mirando ni queriéndole joder la vida a otro. Ya está, tratás de vivir tu vida, de que todo fluya”, sentenció Nicole.