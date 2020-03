El artista pidió disculpas públicamente y explicó su accionar Fuente: Archivo

Tras sus polémicos dichos acerca de su negación a llevar adelante una cuarentena obligatoria , Aníbal Pachano pidió disculpas y se retractó desde Chile, donde participa como jurado de la versión trasandina del "Bailando por un sueño".

"Estoy muy triste y perdonen la emoción, pero tengo que decir una cosa. En un programa de televisión yo hice una declaración enojado. Me invadió el pánico y el miedo, dos cosas que había solucionado en mi resiliencia del cáncer, dos cosas que creí haberlas borrado de mi diccionario", comenzó, entre lágrimas, poco antes de darle su devolución a una de las parejas del certamen.

Tras reconocer que se excedió en sus dichos, el bailarín continuó: "Fue una falta de respeto al Presidente de la Nación Argentina que se tergiversó, se manipuló, se utilizó. Muchos colegas me faltaron el respeto desde muchos lugares. Parte del público me deseó la muerte, insultaron a mi familia. Yo nunca dije que no había que guardarse en su casa sino todo lo contrario. Yo vivo en un hotel encerrado en una habitación con todos los cuidados que tuve que tener y que aprendí a tener, porque ninguno de todos esos que me insultaron sabía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo".

"Le guste a quien le guste y sea del rango que sea, esta enfermedad que a mí no me cabe duda que está provocada, se conocía desde hace mucho tiempo y se tardó mucho tiempo en tomar las resoluciones", planteó. Tras comparar la pandemia con su caso en particular, expresó: "Cuando me contagié de VIH, fui el primer argentino que habló en una cámara de televisión, forzado por un jurado. Lo hice con gran valentía y un pueblo argentino también me apoyó, porque sabía que se me había hecho una injuria".

"Cuando tengo una enfermedad, tengo todo el derecho de decirlo o no, pero sí de cuidarme a mí y al otro, y eso lo aprendí en el contagio por no haber usado un preservativo. Y luego, sorteé un montón de dificultades: ser diabético, tener problemas en mi cuerpo y ser resiliente en el cáncer; creo que ayudé a mucha gente diciendo que se puede. Simplemente venciendo ese miedo, enojo e ira que provocan las emociones", agregó.

Por último, terminó su descargo con un llamado a la reflexión. "Yo tengo fe en que voy a salir adelante. Yo no me voy a volver a Buenos Aires para contagiar gente, eso es de bruto, de ignorante. Las enfermedades son escalones de la vida para aprender algo que tengamos que aprender, aunque estén provocadas como también lo fue el VIH. Pero hay que tener cojones para decir estas cosas. Acá estamos con una enfermedad y pandemia mundial de la cual todos tenemos que hacernos cargo", concluyó sin vueltas.

El reto de su hija, Sofía Pachano

"Los dichos de mi papá fueron completamente desafortunados. Ya venía hablando con él. Yo estuve en Chile la semana pasada, visitándolo, porque fue su cumpleaños y quise sorprenderlo. Y Chile venía manejándose de otra manera. Yo regresé el jueves pasado y había 22 infectados. Y el martes siguiente entró en la lista de cuarentena", contó este viernes Sofía Pachano en Intrusos .

Ayer terminó el "Bailando por un sueño" chileno y Pachano aún no sabe si puede volver. "Le dije que se cuidara. Ya veníamos discutiendo, le pedía que no trabajara, pero mi papá tiene un tema con el trabajo. Es grave lo que hizo porque es un comunicador. Después lo entendió y está angustiado y arrepentido y pidió disculpas. No es un tema individual este. Y ahora lo entendió. Y también quiero decir que Aníbal hay muchos: los padres de mis amigas tampoco entienden muy bien o tardan en comprender lo que pasa. Estoy orgullosa de lo que estamos haciendo en nuestro país y de la unión que estamos teniendo", señaló la actriz.

Sofía también se refirió a la carta abierta que le escribió Miguel Ángel Solá a su padre: "Le escribí a Miguel Ángel y le agradecí esa carta, porque tiene razón en muchas cosas. Mi papá pasó por muchas cosas, es un luchador".