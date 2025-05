Qué dijo Aníbal Pachano sobre la dictadura y por qué generó polémica

Las declaraciones del reconocido bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano sobre la última dictadura militar argentina (que tuvo lugar entre 1976 y 1983) encendieron la polémica.

Durante su programa en Radio Nacional, el artista se refirió al período como el “último vestigio de cultura”, una afirmación que rápidamente se propagó por las redes sociales y generó una amplia gama de reacciones.

En el contexto de su programa, Pachano buscaba analizar la evolución cultural y social del país en las últimas décadas. Fue en este marco que realizó la controvertida afirmación. “Estamos equivocados, venimos hace muchos años -no hace 20, hace 40 años- equivocados. Primero se le echó la culpa a los milicos... Yo me recibí durante el proceso y había que agarrarse los pantalones”, expresó Pachano y así introdujo su particular perspectiva sobre el tema.

El coreógrafo argentino añadió: “Pero, en realidad, fue el último vestigio de cultura en el sentido de que había una camada de profesores que no mezclaba todo y hacía una ensalada rusa”. Esta declaración fue el detonante de la controversia que se generó luego.

Aníbal Pachano en uno de sus espectáculos Juan Manuel Plana - Gentileza Anibal Pachano

Pachano también se refirió a la gestión de Osvaldo Cacciatore como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante gran parte del Proceso. En este punto, el artista introdujo una comparación con la situación actual de la ciudad y destacó aspectos que, a su juicio, funcionaban mejor durante la administración de Cacciatore. “Con la democracia se mejoró, pero después de los 90 empezó una situación de pan y circo. Hay que marcar eso, si no es como que no podamos decir que la Ciudad en la época de [Osvaldo] Cacciatore no estaba ordenada”, argumentó.

Para profundizar en su comparación, señaló: “Estaba ordenada, más allá de que fuera milico o no fuera milico. Estaba limpia; tenía horarios nocturnos para carga y descarga; el tránsito empezaba a fluir y era más llevadero. Ahora estás con la camioneta, el auto, el camión y es un caos”. Si bien Pachano no hizo una defensa explícita del régimen militar, estas palabras, al poner en valor elementos de la gestión de Cacciatore, generaron interpretaciones que lo acusaban de minimizar el contexto de terrorismo de Estado.

Aníbal Pachano encendió la polémica con sus dichos DIEGO SPIVACOW / AFV

La reacción en las redes sociales fue inmediata y diversa. El video con las declaraciones de Pachano se viralizó rápidamente y generó un torrente de comentarios que reflejaban una amplia gama de opiniones.

Muchos usuarios expresaron su indignación y repudio ante las palabras del coreógrafo, lo acusaron de “ignorancia histórica y de banalizar el sufrimiento de las víctimas”.