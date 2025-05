Aníbal Pachano habló sobre la dictadura y la consideró “el último vestigio de cultura” del país

El reconocido bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano consideró esta mañana, durante su editorial en su programa semanal en Radio Nacional, que última dictadura cívico-militar en la Argentina se trató del “último vestigio de cultura” en el país. Sus declaraciones derivaron en una fuerte controversia, sobre todo en las redes.

“Estamos equivocados, venimos hace muchos años -no hace 20, hace 40 años- equivocados. Primero se le echó la culpa a los milicos... Yo me recibí durante el proceso y había que agarrarse los pantalones”, planteó este domingo por la mañana.

Las declaraciones de Pachano sobre la última dictadura militar

Y, en su programa “Aló Pachano”, siguió: “Pero, en realidad, fue el último vestigio de cultura en el sentido de que había una camada de profesores que no mezclaba todo y hacía una ensalada rusa”.

“Con la democracia se mejoró, pero después de los 90 empezó una situación de pan y circo. Hay que marcar eso, si no es como que no podamos decir que la Ciudad en la época de [Osvaldo] Cacciatore (jefe de Gobierno entre 1976 y 1982) no estaba ordenada", dijo y agregó: “Estaba ordenada, más allá de que fuera milico o no fuera milico. Estaba limpia; tenía horarios nocturnos para carga y descarga; el tránsito empezaba a fluir y era más llevadero. Ahora estás con la camioneta, el auto, el camión y es un caos”.

Las declaraciones del artista no tardaron en generar reacciones diversas en las redes. El video fue compartido por numerosos usuarios que reflejaron, en su mayoría, indignación por los comentarios. Desde acusaciones de ignorancia hasta críticas por el “sesgo personal”, las opiniones coincidieron en señalar lo desafortunado de sus palabras.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que Pachano levanta críticas en redes por sus comentarios. Recientemente, en su paso por el programa de Luis Majul en LN+, el coreógrafo había apuntado contra el subsidio del Estado a proyectos artísticos y culturales a artistas: “Había mucho ruido, y mucho dedo: a vos te lo doy, a vos no te lo doy; a vos te pago, a vos no te pago, vos tenés derecho, yo no tengo derecho. Ahora se reparte la torta, se cortó la guita y ahora nos tenemos que poner a laburar”.