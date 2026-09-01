Tras un primer intento fallido, la Ciudad relanza la licitación para privatizar la AM 1110 y La 2X4

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prepara un nuevo llamado a licitación para concesionar las emisoras radiales públicas (AM 1110,Radio de la Ciudad y, La 2X4, FM 92.7), luego de que el proceso inicial quedara desierto por falta de oferentes y atravesara cuestionamientos gremiales y demoras.

Con el propósito central de reducir el gasto fiscal y trasladar la operación a manos privadas, la administración de Jorge Macri reconfigura su estrategia tras haber avanzado por caminos separados con el Canal de la Ciudad. Mientras la señal televisiva fue adjudicada a Cale Group Media SA. (firma vinculada a los canales de streaming Blender y Carajo), los pliegos originales de las radios sufren modificaciones debido a que el canon base mensual inicial de $1.229.000 no logró captar el interés del mercado.

Desde el Ejecutivo ratificaron que el esquema no contempla la venta de las frecuencias, sino una delegación de la gestión técnica, comercial y operativa por el plazo de cinco años. De este modo, la Ciudad retendrá la titularidad de los medios mientras modifica los requisitos para evitar un nuevo fracaso en la convocatoria.

En Radio Nacional homenajearán a Antonio Carrizo a 100 años de su nacimiento

El próximo martes 15 de septiembre, al cumplirse el centenario del nacimiento de Antonio Carrizo, se rendirá tributo a una de las figuras más grandes, icónicas e inolvidables de la historia de los medios en nuestro país.

Ese día, a las 17, en el Auditorio de Radio Nacional (Maipú 555) habrá un homenaje junto a amigos, familiares, colegas e instituciones para recordar y celebrar la vida y obra de Carrizo.

El homenaje es una iniciativa impulsada por Héctor Muleiro, destacado productor de medios, locutor, exgerente de programación de televisión y presidente de la Comisión de Homenaje a Antonio Carrizo.

El encuentro se llevará a cabo en el emblemático escenario donde Carrizo presentó a leyendas como Luis Sandrini, Niní Marshall, Juan D’Arienzo, Nat King Cole y Aníbal Troilo, cuando junto a Radio El Mundo marcaron una época de oro de la radiodifusión argentina.

Nacido en General Villegas en 1926 como Antonio Carrozzi, su legado como locutor, periodista y conductor trasciende generaciones.

Antonio Carrizo

Un nuevo ciclo de entrevistas

La Asociación Marianne presentó Marianne en el Aire, un nuevo programa radial emitido todos los viernes, de 20 a 21, a través de Radio Cultura (fmradiocultura.com.ar). El ciclo propone entrevistas en profundidad y conversaciones dedicadas a la actualidad, el liderazgo, la cultura, la comunicación y el emprendimiento.

Con la conducción de las periodistas Silvia Fesquet, Silvina Quintans y Silvia Cordano, el programa convoca a referentes de diversos ámbitos para reflexionar sobre los temas que atraviesan a la sociedad y compartir historias de vida inspiradoras.

Por el ciclo ya han desfilado destacadas figuras como Karina Gao -reconocida cocinera y emprendedora- e Inés Bertón -fundadora de Tealosophy y referente internacional en el universo del té-.

El programa se transmite en vivo los viernes de 20 a 21 por la emisora y se puede seguir de manera digital a través de su canal de YouTube. Asimismo, todos los episodios quedan disponibles en línea para ver y escuchar en diferido.