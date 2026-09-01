Tini Stoessel reapareció en Instagram tras el escándalo con su papá: “Mis amores”

Todo parece indicar que los conflictos en el clan Stoessel están lejos de llegar a su fin. Lo que comenzó con un rumor sobre un supuesto distanciamiento entre Tini y sus padres terminó destapando una polémica familiar: la cantante dejó de tener a su padre como representante y solicitó una auditoría que habría revelado que él sería el único beneficiario de sus ganancias que, según versiones, rondaría los 70 millones de dólares. En medio del escándalo, la artista, que se encuentra en México, regresó a las redes sociales con una serie de publicaciones que dieron que hablar.

La intérprete de “Cupido” decidió mantenerse en silencio mientras los medios se hacían eco de su interna familiar. Sin embargo, el lunes 31 de agosto volvió a hacer una publicación en Instagram. Sin embargo, no lo hizo a través de su cuenta principal, donde acumula 21,6 millones de seguidores, sino en la secundaria, donde tiene 626 mil. En sus historias publicó una foto tomando un café en Guadalajara, Ciudad de México, donde se presentará en vivo con su show Futttura. Se la pudo ver con una sonrisa y con un llamativo diseño en las uñas: piedras de colores, una de las tendencias del momento. “Mis amores, ya nos vemos”, comentó y luego agregó una segunda selfie tomando un café frío.

Tini reapareció en las redes tras el conflicto con su padre, Alejandro Stoessel (Foto: Instagram @latriplete____)

Tini posó desde Guadalajara, donde se presentará con su show Futttura (Foto: Instagram @latriplete____)

Asimismo, en su feed publicó una serie de fotos y videos de los ensayos de Futttura, con el que se presentará el 2 de septiembre en Guadalajara. “2 días Guadalajara”, escribió y replicó la publicación en su cuenta oficial de Instagram. Los comentarios no se hicieron esperar. “Cada día más buena”, sostuvo su prometido Rodrigo De Paul. “Te amo”, sumó María Becerra y Carola Gil agregó: “Te amo, te extraño, todo”. De esta manera, sus personas más cercanas volvieron a evidenciar su apoyo incondicional en este delicado momento.

Tini mostró cómo se prepara para su show en Guadalajara (Foto: Instagram @latriplete____)

Stoessel vuelve a los escenarios luego de que estallara el conflicto con sus padres. Además de tres shows en México, también se presentará en Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos y Venezuela, mientras que el próximo año se presentará en España.