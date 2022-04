Tras una temporada, Netflix canceló una de las series mejor calificadas por la crítica y generó polémica

Netflix atraviesa difíciles momentos luego de que anunciaran una significativa pérdida en la cantidad de suscriptores y, junto con eso, una disminución radical en el precio de sus acciones. En medio de esta compleja situación, el anuncio de la cancelación de una de las series favoritas de los usuarios destapó un problema interno con despidos y reclamos de algunos empleados. Momento complicado para la empresa de los Estados Unidos.

Los motivos del gigante de streaming para tomar este tipo de decisiones suelen variar según el caso. Si bien en su mayoría es debido a los altos costos de producción de algunas cintas en relación a la audiencia que tienen, otro es simplemente por decisiones empresariales. Sin embargo, esta vez tuvo que ver con la salida de Bill Rinda, quien hasta el momento se desempañaba como jefe de Liderazgo Creativo para Animación Original y director de Desarrollo en Netflix. Su despido, junto al de varios otros empleados, derivó en la cancelación de City of Ghosts.

La serie tuvo una gran recepción no solo por parte de la crítica sino del lado de la audiencia. El portal Rotten Tomatoes calificó a la primera temporada con un 100/100 y la audiencia con 88/100. Por su parte, IMDb le puso un 7.2/10 a nivel general y logró convertirse en una de los contenidos originales mejores puntuados de Netflix.

City of Ghosts - Tráiler

Animada, para chicos y con un matiz pseudo documental narra las aventuras de un grupo de niños que descubren distintas historias sobre la ciudad en la que viven comunicándose con los fantasmas que habitan los rincones de las calles. La creación de Elizabeth Ito -la mente detrás de varios episodios de Hora de aventuras y Phineas y Ferb- atrajo a millones de usuarios en todo el mundo con apenas seis episodios de no más de 20 minutos cada uno. Pese a su cancelación, todavía está disponible dentro de la plataforma de streaming.

City of Ghosts apenas llegó a tener una temporada

Ahora, con la salida de Rinda, la serie llegó a su fin y eso avivó la llama del descontento. Acorde a lo que informó el portal spoiler.bolavip, los artistas y animadores de contenidos para niños se manifiestan hace varios meses en contra de las prácticas de la empresa y aseguran que no logran tener los datos precisos de cuántas visualizaciones y costo tienen sus producciones. Más allá de eso, el destino de esta serie en particular no parece estar definido.

Por el momento, está descartada su vuelta a Netflix. Sin embargo, para aquellos fanáticos que esperan una entrega nueva de City of Ghosts puede que la vean en Apple TV+ dado que su creadora, Elizabeth Ito, trabaja con algunos proyectos allí. No obstante, hay que tener en cuenta que solo se trata de especulaciones y nada concreto.

Por ahora, la serie fue cancelada y la empresa vive un momento de crisis y reestructuración. La salida de algunos empleados y el cambio de sentido para recuperar usuarios y mantener a los que todavía deciden quedarse puede traer más consecuencias que se verán más adelante.