“Trato de desenchufar”: Jey Mammon habló por primera vez desde España

Jey Mammon habló por primera vez desde España, tras haber partido la semana pasada, luego del escándalo desatado por la denuncia de abuso sexual presentada por Lucas Benvenuto. El conductor televisivo se refirió al momento que vive en la ciudad extranjera y no descartó la posibilidad de iniciar una acción legal por “calumnias e injurias”. “Tengo mi cabeza en apagado, en mute, hasta que decida qué es lo que voy a hacer”, detalló.

En diálogo por chat con la periodista Mariana Brey, Mammon brindó detalles de su estadía en Madrid. “Hola, Marian, ¿qué hacés? Yo en España, tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla”, comenzó el conductor televisivo en uno de los mensaje que intercambió con Brey.

A lo largo de la conversación que la panelista dio a conocer en el programa Socios del Espectáculo, por eltrece, Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammon, se refirió al día a día en Madrid y al trato de los argentinos que viven en las ciudad. “Los argentinos acá me tratan con mucho amor, se dicen muchas cosas”, destacó.

Al ser consultado por la continuidad de Fernando Burlando como parte de su defensa y ante la posibilidad de iniciar una acción legal por “calumnias e injurias” contra Benvenuto, Mammon sostuvo que aún no tomó ninguna decisión. “Él fue mi abogado defensor en su momento, pero si me preguntás ahora, todavía no tomé ninguna decisión”, resaltó.

Y en ese sentido agregó: “Hoy no necesito abogado salvo que decida accionar, el origen sería ese (calumnias e injurias) y tendría que evaluar quién me represente, pero la verdad es que estoy esperando...”.

Su estadía en Madrid

En las últimas horas, se conocieron algunos detalles de su estadía en Madrid, precisamente las imágenes de una reunión con una reconocida figura del espectáculo argentino, con quién podría trabajar para la realización de su próximo proyecto artístico.

En los últimos días, trascendió la información de que el expresentador de Los Mammones se quedaba en la casa de Cecilia Roth en Madrid, de quien es muy amigo.

No obstante, a través de un audio que se compartió en Mitre Live (el ciclo de entrevistas que se emite a través de las redes de la radio) ella lo desmintió: “Sé lo que se dijo, pero yo no tengo casa en Madrid, alquilo un apartamento siempre, casi siempre el mismo. Y ahora estoy en Barcelona rodando”.

“Hoy estuvo varias horas reunido con un actor argentino que está allá, que se llama Omar Calicchio, muy conocido. Jey Mammon le contó que está más tranquilo, que se está despejando un poco. Bajó obviamente el acoso mediático”, expresó Ángel De Brito en LAM y remarcó que los dos artistas son muy amigos.

Según advirtió, charlaron en ese encuentro sobre la posibilidad de hacer un musical. “Jey Mammon quiere escribir uno. Evidentemente, Omar lo va a ayudar”. Además, agregó que en España el actor “está teniendo una vida muy tranquila”.

Efectivamente, en las imágenes que compartieron se pudo ver al exconductor de La peña de morfi mientras conversaba animadamente en una esquina con Calicchio y recorrían las calles madrileñas.

