Mario Pergolini anunció que Vorterix no irá a la frecuencia de La Colifata y se mudará a otra FM a partir de junio

A comienzos de abril, Mario Pergolini anunció que Vorterix cambiaría de frecuencia FM. La mudanza de su radio no parece estar exenta de polémicas, ya que el destino de la radio era un dial ocupado por La Colifata, cuyos responsables afirmaron al conocerse la noticia de que tenían la explotación de esa frecuencia por disposición de Enacom. Ayer, el conductor pasó por el programa Cohete al sol de su emisora y confirmó, con cambios, el traslado: “El 1° de junio comenzamos en una nueva frecuencia de radio. La Colifata se puede quedar tranquila, me encargué de que no fuera esa frecuencia”.

— Vorterix (@Vorterix) May 15, 2024

“Hoy les puedo decir que nos vamos a una nueva frecuencia, nos vamos a una que durante las primeras semanas no va a tener toda la potencia porque hay que ir dándosela de a poco, pero nos van a poder escuchar en todos lados”, explicó.

Según pudo confirmar LA NACION, desde el 1° de junio Vorterix saldrá al aire desde la frecuencia 97.1 que hoy ocupa FM Like (también perteneciente al Grupo Octubre). La emisora juvenil, que compite con Radio Disney y Los 40, dejará libre ese dial para pasar a transmitir en el 89.5 FM. No está confirmado si RQP (que sale al aire en 89.5 FM en la actualidad) también se mudará de frecuencia, en lo que constituiría un importante reacomodamiento de las radios del grupo, o desaparecerá.

Recordemos que el director de la radio La Colifata 100.3 FM, Alfredo Olivera, afirmó a LA NACIÓN que se había enterado de la mudanza forzada por un artículo periodístico de este diario. El Enacom confirmó que tenían legalmente la explotación de esa frecuencia. “No hay ni habrá ninguna resolución que atente contra La Colifata. Si hubiera un pedido, esa frecuencia ya la tiene asignada La Colifata”, señalaron a Telefe Noticias desde el organismo regulador de las comunicaciones en el país al conocerse la noticia hace unas semanas.

La Colifata tiene planes de mudar sus estudios a San Telmo y construir un nuevo estudio de radio y TV, además de abrir un restaurante y una sala de conciertos multistreaming para promover la inclusión económica de sus “colifatos”.

Mario Pergolini en el estudio de Vorterix

En un primer momento, según confirmaron fuentes del Grupo Octubre, confiaban en poder llegar a un acuerdo para que FM Vorterix (aún hoy en la 92.1 FM) se mudara al 100.3 FM, que pertenece al pool de radios que adquirió a fines de 2019 el grupo propiedad de Víctor Santa María, a pesar de la negativa de la máxima autoridad en lo que respecta al espectro radiofónico. El grupo Octubre (parte de la fundación del Suterh, sindicato que lidera Santa María) es socia de Mario Pergolini en este nuevo dial (el creador de la radio es además el director general de GO Lab, el laboratorio de contenidos del grupo).

Por último, hay que tener en cuenta que, fuentes cercanas al director y dueño de Vorterix aclararon en su oportunidad que el Grupo Octubre le compró a Pergolini la programación de la radio por cinco años y que no interviene en las negociaciones de la nueva frecuencia ni en la fecha del lanzamiento de su grilla, que el propio empresario confirmó se concretará finalmente el mes próximo.