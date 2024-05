La contundente reflexión de Susana Giménez sobre el paso del tiempo y las cirugías estéticas

Escuchar

Si hay alguien que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa y lo que siente, esa es Susana Giménez. La diva de los teléfonos no duda en pronunciarse, ya sea sobre su trabajo, la televisión o sobre política. En las últimas horas hizo una reflexión personal sobre su presente, el paso del tiempo, las cirugías estéticas y su futuro laboral. “Todos tenemos que saber que vamos a envejecer y lo tenemos que aceptar”, enfatizó.

El miércoles en LAM (América) compartieron un fragmento de la entrevista que Susana Giménez dio para el ciclo +Caras, conducido por Héctor Maugeri, el cual se emite en Net Tv. Allí la conductora habló de su presente, su futuro y el paso del tiempo. “Ahora que cumplí 80 , que es un dolor de huev... decirlo, a mí no me importa nada. Yo me veo brutal, estoy llena de vida, gracias a Dios sana, que eso es increíble”, reflexionó.

"Todos tenemos que saber que vamos a envejecer y lo tenemos que aceptar", reflexionó Susana Giménez Archivo

En esta misma línea, se refirió a un tema crucial para muchos: el paso del tiempo y todo lo que eso conlleva: “Ya está, es la vida y todos tenemos que saber que vamos a envejecer y lo tenemos que aceptar, porque si no te convertís en una persona que no fuiste, si vivís con odio y mirándote”. Asimismo, hizo una contundente afirmación respecto a las cirugías estéticas: “Yo no me voy a hacer nunca más una en mi vida, nada”.

Además, se refirió también a su futuro en la televisión: “Me voy a retirar cuando tengas ganas, de todo. Como hice con el teatro, también voy a hacer eso. No porque tenga el síndrome de Greta Garbo (la actriz de Hollywood que se retiró a los 36 años), sino porque llega un momento que también te cansás de siempre lo mismo. Es divino todo lo que me pasa, pero la verdad que no me importa”.

Susana Giménez tuvo un mano a mano con Héctor Maugeri (Foto: Captura de TV / América)

Fue entonces cuando Maugeri intervino y remarcó: “Me quedé sorprendido que hayas nombrado ‘80′″. Ante esto, la invitada le respondió: “¿Pero no viste la fiesta que hice y puse 80? No me importa, había que hacerlo, para zafar”.

Cabe recordar que Giménez cumplió 80 años el 29 de enero y celebró con una espectacular fiesta en La Mary, su chacra en Punta del Este. En el festejo dijeron presente desde Ricardo Darín y Florencia Bas, hasta Teté Coustarot, Cristian Castro, Roberto Moldavsky, Elizabeth Vernaci y Marcela Tinayre, entre otros famosos.

Susana Giménez respaldó la gestión de Javier Milei y se refirió a las críticas contra Guillermo Francella

Esta semana, la conductora también dio que hablar luego de que respaldara abiertamente la gestión de Javier Milei. “Por supuesto que yo apoyo a este Gobierno, porque está haciendo cosas fantásticas. Y yo no lo voté”, enfatizó, en diálogo con Intrusos (América).

Asimismo, se refirió a las críticas que recibió Guillermo Francella tras defender las políticas que implementó Javier Milei y definirlas como “más” que necesarias. “¡Qué raro, qué raro que critican!”, advirtió la conductora. “Este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas. No me importan. Bueno, sí me importan lamentablemente, pero no las leo. No quiero entrar en eso”, enfatizó.

