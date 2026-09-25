Tres series para maratonear si te gustó Mis muertos tristes, la serie de Netflix basada en cuentos de Mariana Enriquez

Mis muertos tristes es una de las producciones de Netflix que lleva al formato audiovisual el universo de terror de Mariana Enriquez. Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez, la serie combina elementos sobrenaturales, misterio y drama familiar. Para quienes ya la terminaron y buscan nuevas historias dentro del mismo género, la plataforma ofrece otras opciones que pueden resultar ideales para una nueva maratón.

La producción toma pasajes y personajes de distintas obras de Enriquez, entre ellas Julie y Un lugar soleado para gente sombría. La historia sigue a Ema, una médica recién jubilada que tiene la capacidad de ver a los muertos y que intenta atravesar el duelo por la muerte de su madre mientras lidia con asuntos pendientes de su propia vida.

Mis Muertos Tristes. Mercedes Morán as Ema in Mis Muertos Tristes. Cr. Courtesy of Netflix ©2026

La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desencadenan un fenómeno que altera la relación entre vivos y muertos. Lo que durante años fue una carga para Ema comienza a extenderse por el barrio y hace que las apariciones sobrenaturales se conviertan en parte de la vida cotidiana.

1. El Reino

Tráiler oficial de El Reino

La serie argentina creada por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro combina thriller, misterio y drama con una trama atravesada por secretos, conflictos de poder y religión. Está protagonizada por Diego Peretti y cuenta también con Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Chino Darín y Nancy Dupláa en su elenco.

La historia comienza cuando un candidato a vicepresidente es asesinado durante un acto de campaña y su compañero de fórmula, un pastor evangelista, queda en el centro de la escena. A partir de ese hecho, la producción desarrolla una trama de intrigas y conflictos entre distintos personajes que esconden sus propias verdades.

Tiene dos temporadas con 14 capítulos en total y está disponible en Netflix.

2. Archivo 81

Tráiler oficial de Archivo 81

Dan Turner, un archivista especializado en restaurar grabaciones antiguas, recibe un trabajo que parece sencillo: recuperar unas cintas de video dañadas. Sin embargo, mientras reconstruye el material comienza a descubrir una historia relacionada con la desaparición de una joven y con un edificio marcado por acontecimientos extraños.

La serie combina terror sobrenatural, misterio y suspenso a medida que el protagonista intenta descubrir qué ocurrió realmente. Las grabaciones funcionan como una puerta hacia distintos secretos y hacen que la frontera entre lo cotidiano y lo inexplicable se vuelva cada vez más difusa, un elemento que puede resultar atractivo para quienes disfrutaron del costado paranormal de Mis muertos tristes.

Tiene una temporada con 8 capítulos y está disponible en Netflix.

3. El club de la medianoche

Tráiler oficial de El Club De La Medianoche

En una casa para adolescentes con enfermedades terminales, un grupo de jóvenes se reúne cada noche para contar historias de terror. Lo que comienza como un ritual entre amigos se convierte en el punto de partida de una serie que combina misterio, fantasmas y relatos sobrenaturales con temas como la amistad, la pérdida y el miedo a la muerte.

Cada episodio incorpora nuevas historias mientras los protagonistas intentan descubrir los secretos que rodean al lugar donde viven. Así, El club de la medianoche mezcla el terror con conflictos personales y emocionales, una combinación que puede interesar a quienes buscan una producción en la que lo sobrenatural también sirve para hablar de duelos, vínculos y temores profundamente humanos.