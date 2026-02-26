Humillaciones, daños irreversibles y un estigma imposible de quitar: lo que expone el documental sobre America’s Next Top Model

El 20 de mayo de 2003 se estrenó en la televisión norteamericana America’s Next Top Model, el reality con el que Tyra Banks intentó mostrar el sinuoso camino que separa el sueño de convertirse en modelo de la consagración en la industria de la moda. Lo que comenzó como un experimento televisivo terminó convertido en un fenómeno cultural global: se replicó en decenas de países y se mantuvo al aire durante 24 temporadas.

Más de dos décadas después, el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model (ANTP), que se estrenó en Netflix el 16 de febrero, retoma la voz de sus protagonistas, pero el relato ya no es el mismo. A partir de los testimonios de exconcursantes y miembros del elenco, la producción revela un detrás de escena marcado por humillaciones, presiones extremas y situaciones que, según relatan hoy sus protagonistas, dejaron consecuencias difíciles de revertir. La revisión no solo cuestiona el formato, también pone en discusión el rol de Banks como mentora y figura central del ciclo.

Un reality a la medida de Tyra Banks

A principios de la década de 2000, cuando los reality de competencia estaban en pleno auge, Tyra Banks ideó un show a su medida: con el objetivo de exponer los rígidos estándares de la moda -los mismos con los que ella tuvo que lidiar-, buscó darle la oportunidad a un grupo de aspirantes a modelo de convertirse en una estrella dentro de la industria. Tras recibir múltiples negativas, United Paramount Network (UPN) apostó por el proyecto.

Inside America’s Next Top Model

Cada semana, las concursantes enfrentaban sesiones fotográficas, desfiles y campañas publicitarias bajo la mirada de un jurado donde ponían a prueba lo aprendido de los expertos. La convivencia era parte del espectáculo, y una vez por semana una de las modelos quedaba eliminada. El premio prometía contratos, tapas y visibilidad. La exposición permanente era el verdadero combustible del formato. En la era dorada de los realities, funcionó.

Dirigida por Mor Loushy y Daniel Sivan, la docuserie desnuda el detrás de escena de un ciclo que en su apogeo logró una audiencia global de más de 100 millones de personas, recupera los fragmentos más impactantes y los contrapone con los testimonios actuales de sus protagonistas, lo que revela situaciones de violencia simbólica, estigmatización y manipulación emocional. Y la palabra de Banks atraviesa todo el relato, en tensión permanente con quienes hoy la cuestionan.

Los testimonios más impactantes

La historia de Shandi Sullivan funciona como punto de inflexión. En la segunda temporada, durante un viaje a Milán, la joven de 21 años tomó vino de más tras una jornada extenuante. Esa noche, la producción organizó una fiesta en el departamento donde se alojaban las concursantes y llevó a un grupo de modelos para animar la velada. Uno de ellos se aprovechó de la situación.

“Recuerdo que estaba encima mío. Me desmayé. Nadie hizo nada para detenerlo”, confió Shandi hoy, con 43 años y un dolor que aún no logró superar. “Todo fue grabado, todo”, sumó. También apuntó contra la producción por no haber intervenido y reveló que la relación sexual fue editada y narrada de tal forma que pareció un acto voluntario. También la expusieron al poner al aire la conversación telefónica con Eric, su entonces novio y la persuadieron para que no abandonara el juego, pero eso no se vio en la televisión.

Shandi Sullivan, uno de los testimonios más impactantes

“Recuerdo su historia. Es un poco difícil para mí hablar sobre la producción porque ese no es mi territorio”, se desmarcó Banks en el documental. Jay Manuel, integrante del programa y mano derecha de Tyra, desmintió a la modelo y aseguró que ella junto a Ken Mok, productor de ANTP, tomaron la decisión de mostrarlo. Mientras tanto, la confianza y la autoestima de Sullivan quedaron quebradas. “Lo que sucedió me hizo odiarme a mí misma”, aseguró.

Daños irreversibles

Además de los cambios de looks típicos del show, algunas de las concursantes fueron presionadas para someterse a intervenciones más radicales. En la sexta temporada, Danielle Evans y Joannie Dodds cedieron ante la insistencia de Banks y aceptaron modificar sus sonrisas, aunque en un principio se habían negado. En el documental, se ve el paso de las modelos por el dentista en sendas intervenciones quirúrgicas que tardaron más de lo anunciado y que, a largo plazo, generaron daños irreparables.

Sentada frente a cámara, Dodds repasó la experiencia, a la que tildó de “traumática”. El dentista, que trabajó en su boca durante toda una noche, le extrajo cuatro dientes y le limó varios más. Si bien cuando le propusieron acomodar su dentadura lo vio como una oportunidad, en el documental reveló que el daño fue irreversible. En diciembre de 2020, en una charla con Oliver Twixt, contó que tuvo que hacerse varios puentes y una gran cantidad de coronas e implantes por lo que le hicieron en el programa. También confió que intentaron remendar el error y que estuvo tres meses con unas carillas postizas.

El caso de Danielle Evans fue distinto: a ella Banks insistió en cerrarle el espacio entre las paletas, algo que la joven intentó evitar: para ella se trataba de una marca personal. “Fuiste al dentista, pero te negaste a cerrar tu espacio. ¿De verdad crees que podrías tener un contrato para ser una chica de tapa con un hueco en la boca?”, la apuró la supermodelo y luego insinuó que si no corregía su sonrisa iba a quedar eliminada del reality. “Que yo diga que no, y que ellos vayan en contra de eso, es invasivo”, dijo Evans en la docuserie.

“Hubo agentes que me decían que no trabajaría con esos dientes, que simplemente no iba a pasar”, se defendió Banks. “Eso es lo que me dijeron. Y de nuevo, podría haber callado y dejar que ellos lo manejaran, pero con el tiempo todos estamos perfectos”, sumó. Al escuchar sus palabras, Evans la cruzó. “Mentira. Que yo cerrara ese espacio en mi boca no me abrió ninguna puerta. Sabías lo que hacías por el programa. Estabas haciendo que fuera bueno para la televisión a costa mía”, acusó.

El estigma después del éxito

El hueco entre sus dientes no fue el único conflicto que enfrentó a Evans con Banks. La joven de Arkansas que se quedó con el premio mayor en la sexta temporada decidió romper el silencio sobre lo que realmente sucedió luego del show en la docuserie de Netflix: a pesar de lo que el programa prometía, le resultó muy difícil desembarcar en el mundo de la moda. Además, compartió el contenido de una charla telefónica que tuvo con Banks quince años después de su coronación que la terminó de decepcionar.

“Me dijo: ‘Sabía que había ciertas puertas que ni siquiera ibas a poder abrir por haber participado en Top Model. Y no hice nada al respecto’”, compartió Evans entre lágrimas. “Me dijo: ‘Siempre estuve a tu lado’. Fue entonces cuando le dije: ‘Con todo respeto, Tyra, no tienes ni la menor idea de lo doloroso que ha sido para mí. No tienes ni la menor idea’”, sumó. “¿Que ella, una mujer negra, me diga por teléfono que sabía que estabas pasando por un momento difícil y que no hice nada al respecto? ¿Qué? No tienes que apoyarme, ni siquiera tenerme cariño, pero no me veas ni veas mi sufrimiento y simplemente pases de largo. Eso es una mierda”, completó, enojada.

Además de su catarsis sobre la actitud de Banks, Evans contó que la agencia con la que firmó un contrato como parte del premio no tuvo un trato justo con ella y le puso nombre al rechazo de las marcas a contar con una modelo salida de un reality y a la falta de propuestas: el “estigma” de America’s Next Top Model. “Construyeron todo un imperio, una marca multimillonaria conocida como America’s Next Top Model a partir del sueño de cada chica que hizo ese programa, y ​​nunca se hizo realidad”, completó.

De la camaradería a la decepción

Además de mostrar cómo varias de las concursantes cuestionaron la figura de Banks, Reality Check: Inside America’s Next Top Model deja al descubierto cómo el equipo que la supermodelo formó con amigos y personas de su absoluta confianza se quebró. Jay Manuel fue el primero en sufrir por las acciones de su amiga. Íntimos al punto de asegurar que parecían una pareja, Banks eligió a Manuel, su maquillador, para ser parte del reality en el rol de director creativo y juez. La química entre ellos fue uno de los puntos fuertes del reality, hasta que durante la novena temporada Manuel sintió la necesidad de cerrar el ciclo y se lo comentó a Banks a través de un “breve y hermoso correo electrónico”.

La respuesta de Banks demoró tres días en llegar. “Recuerdo que recibí el correo electrónico y se me subió el corazón a la garganta cuando vi que aparecía su nombre”, dijo. “El correo electrónico no tenía saludo, nada. Sólo decía: ‘Estoy decepcionada’. Nada más. Y luego no volvió a hablarme”. También recibió una nota de su abogado en la que los productores le pedían que firmara por un ciclo más. “Había una advertencia que te infunde el temor de Dios. La gente habla de estar en la lista negra. No se utilizaron esas palabras, pero sospeché que se convertiría en eso. No sabía con quién hablar, porque la persona con la que siempre hablaba era Tyra”, rememoró. Una vez de regreso, la dinámica con Tyra cambió: la modelo solo le hablaba a Manuel cuando las cámaras estaban encendidas.

Manuel, junto con el entrenador de modelos Miss J. Alexander y el fotógrafo Nigel Barker fueron apartados de ANTP en 2012. Si bien los tres acordaron con la producción anunciar la despedida a través de un comunicado, la noticia se filtró en los medios. Jay aseguró que eso fue lo “más doloroso”. “No hay ninguna filtración a Page Six. Cualquiera puede suponer de dónde salió eso”, analizó, sin nombrar a Banks “Esa es la doble cachetada. Esa es la parte con la que tienes que vivir”, lamentó. “Fue muy deliberado. Les había oído decir muchas veces: ‘¿Qué tenemos que hacer para crear drama?’. Nosotros íbamos a ser el drama”.

En su defensa, Tyra contó su parte de la historia. “Lloré hasta quedarme dormida esa noche”, dijo. “Pero los jefes tienen jefes, y el gran jefe fue muy claro: ‘No hay vacas sagradas’. Y oí que eso significaba: ‘Tú también, Tyra’. Así que toma el teléfono y haz lo que te digo’”. Poco tiempo después ella también fue apartada del programa.

Un llamado que nunca llegó

Inside America’s Next Top Model

Uno de los pasajes más conmovedores del documental está marcado por el testimonio de Miss J. Alexander: el entrenador de modelos contó que en diciembre de 2022 sufrió un derrame cerebral que lo dejó en coma durante cinco semanas. Si bien logró recuperar el habla, todavía necesita una silla de ruedas para movilizarse, una situación que hasta ahora no había trascendido públicamente. La serie dejó en evidencia su lucha por volver a caminar y resignificó su lugar dentro del programa al recordar que fue el encargado de enseñar a desfilar a cientos de modelos. Pero también terminó por descubrir la frialdad con la que Banks reaccionó ante la tragedia de quien durante años fue su amigo.

En una aparición posterior al estreno de la serie en el programa de Sherri Shepherd, J. Alexander contó que pese a que Banks se contactó con él cuando todo sucedió, nunca lo visitó. En ese momento Nigel Barker, quien también participó de la entrevista, puso en palabras los sentimientos del entrenador. “Si tienes un amigo o alguien a quien quieres, simplemente haces un esfuerzo extra, ¿no?”, preguntó.

“Mi trabajo no ha terminado”

En octubre de 2015, el fin de la temporada 22 también fue el fin de Banks como conductora del ciclo: tal como sucedió con sus antiguos colaboradores, la producción prefirió apartarla. En la docuserie, la modelo le restó importancia al asunto. “Después del programa, tuve muchísimas ideas diferentes para mi vida. Estoy obsesionada con cambiar de rumbo”, disparó. “¡Y ahora vivo en Australia!”, agregó con entusiasmo. Allí fundó su propia marca de helados, Smize & Dream.

Pese a mostrarse entusiasmada con su presente, a los 52 años Banks considera que todavía tiene mucho para dar en el mundo de la moda, algo que buscó dejar en claro sobre el final de la producción de Netflix. “Siento que mi trabajo no ha terminado. No tienes idea de lo que tenemos planeado para el ciclo 25”, soltó, como al pasar, antes de que termine la docuserie y dejó una duda en el aire: ¿Reality Check: Inside America’s Next Top Model es una autocrítica tardía o una maniobra para reescribir el legado de uno de los realities más recordados de los 2000?