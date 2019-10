Ulises Bueno habló de su adicción en el programa de Andy Kusnetzoff

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2019 • 14:33

El cantante Ulises Bueno, estrella del cuarteto, confesó su problema de adicción a las drogas y habló en el programa Podemos Hablar (Telefe) de las decisiones que tomó en la última temporada para preservar la salud y dar un cambio drástico en su vida.

El músico reveló que ya pasó medio año desde el momento en que optó por dejar de consumir sustancias prohibidas y dijo que en sus shows solo toma espumante en pequeñas cantidades.

"Pedí ayuda hace seis meses, cuando ya no soportaba estar tanto tiempo drogado por cuestiones de trabajo", apuntó el artista. Además, el hermano del "Potro" Rodrigo explicó que, desde entonces, cambió su forma de ver las cosas. "Trabajaba de lunes a viernes y consumía. Me costó tomar la decisión, pero dije que tenía que hacer algo por mí. Sentía que me estaba muriendo, me pasaban cosas feas. Era una locura. La adicción fue haciéndose cada vez más grande. Quería dejar de cantar por un tiempo para desintoxicarme, lo necesitaba", subrayó.

El cantante, que se presentará en tres ciudades de España y luego nuevamente en el Luna Park, contó que decidió pedir ayuda después de ver un documental de Nicky Jam: "Su historia me conmovió, porque sale de las drogas siendo un artista consagrado", dijo.

Para alejarse del consumo, Ulises recurrió a la ayuda de su familia, de su madre, Beatriz Olave, y de su hemano Flavio: "Les dije que necesitaba rehabilitarme y quise hacer una clínica en mi casa. Ya estaba cansado, sabía que me esperaba el peor final o la salvación, tenía dos opciones. Me pasó de soñar que me veía en mi velatorio. Cuando me desperté ya no tuve más ganas de consumir. Me levante transpirado y no toqué más", reveló.

El cantante, que se presentará en tres ciudades de España y luego nuevamente en el Luna Park, contó que decidió pedir ayuda después de ver un documental de Nicky Jam: "Su historia me conmovió porque sale de las drogas siendo un artista consagrado"

"Es difícil cuando uno se cría en un ambiente nocturno. No me acostaba, pasaba siete días sin dormir, hacía todo mal. Ahora, de lunes a jueves me acuesto a las nueve y media de la noche. Yo puedo tomar alcohol y algunos desinhibidores que son normales, pero hago el show y me vuelvo a casa", contó. Además, explicó que, mientras no esté recuperado del todo, decidió alejarse de algunos de sus amigos. "No puedo estar con ellos hasta que no esté bien fuerte. Estuve preso 17 años bajo la droga como si estuviese en un lugar oscuro, mi mundo era distinto, no salía al patio a tomar mate y estaba con alcohol y excesos todo el tiempo".

Gracias a este cambio en su vida, Ulises también pudo recomponer su relación con Alma, su hija, de diez años: "Antes no la veía y ahora estamos bien. Son cosas a las que me cuesta adaptarme, como ahora ser papá, ya que antes yo antes estaba en mi mundo. Ahora le dije de ir a Disney y me dijo que no, que quería que fuera a verla jugar al hockey. Me partió el alma. Me tomé un avión desde Buenos Aires a Córdoba para verla", contó.