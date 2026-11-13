Ulises Bueno habló a corazón abierto sobre su lucha contra las adicciones y la depresión: “Llegué a tocar fondo mal”

Ulises Bueno habló a corazón abierto sobre sus adicciones, la depresión y su paso por rehabilitación. El jueves 12 de noviembre tuvo un mano a mano con Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece) en el que recordó a su hermano Rodrigo Bueno y se sinceró sobre su momento más difícil. “Ya no le encontraba sentido a la vida”, admitió.

Durante la entrevista hicieron mención al intérprete de “Lo mejor del amor”, fallecido el 24 de junio del 2000, y Ulises aseguró que desde hace un tiempo, la figura de su hermano en su vida empezó a tener cada vez menos lugar. “Hace tres años que empecé a ver la vida de otra forma y creo que eso también me ayudó a poder dejar un poco de lado a mis muertos”, explicó. “Con el tema de los excesos, los tenía tan presentes y tan constantes que estaba muerto en vida prácticamente, nunca pudiendo superar lo que me había pasado. Entonces aprendí con terapia a dejar un poco de lado”, continuó.

Ulises Bueno estuvo en Otro día perdido (Foto: Captura)

“Una dura batalla que libraste y que pudiste superar”, sostuvo el conductor. “Sí, y gracias a Dios la sigo peleando día a día. Estamos estables, pero bueno, bien”, reflexionó Bueno y reconoció que no pudo seguir trabajando porque “llegué a tocar fondo mal”. Aunque Pergolini quería seguir escuchándolo, también le dio la posibilidad de cambiar de tema, pero él decidió seguir relatando su historia y el difícil momento que logró superar.

“Me di cuenta porque ya no le encontraba sentido a la vida, tuve varios intentos… tenía pensamientos totalmente oscuros", reconoció. En este sentido, dijo que la pandemia por Covid-19 lo destruyó totalmente. El encierro lo llevó a la depresión y al “bajón más fuerte de todos”: “Encerrado en una casa, cometía el error de decir: ‘Bueno, me abastezco y esto me va a durar 15 días’. Y eran 24 horas. Entonces empecé a hacer un abuso totalmente agigantado. Me fui a la mie***”.

"Llegué a tocar fondo mal”, reconoció Ulises Bueno Soledad Aznarez

Cuando se dio cuenta del estado en el que se encontraba, decidió pedir ayuda. Se instaló en Buenos Aires y se internó en una clínica. Al principio, estar allí fue complicado porque, según sus propias palabras, “el encierro es como prácticamente estar en una cárcel”. Sin embargo, eligió quedarse. “Pero me hice la psicológica de decir: ‘Bueno, vamos a cumplir hasta que nos den el alta, nos vamos y después la manejamos los findes’”.

En 2023 mantuvo una seria conversación con su hermano Flavio y con su socio y amigo de la infancia, quienes lo acompañaron en sus momentos más difíciles y a quienes supo pedirles, por favor, que se quedaran a su lado para que pudiera dormir, lo que fue clave para ayudarlo a poner toda su energía en rehabilitarse.

Por último, Pergolini hizo mención a su hija Alma Celeste, de 17 años y fruto de su relación con Melisa Torres, y le preguntó si logró hablar con ella. “Ella sabe toda mi historia”, afirmó, y al mismo tiempo reconoció que sus adicciones y también su trabajo lo mantuvieron alejado de ella y de la posibilidad de estar presente por lo menos en sus primeros 10 años de vida.