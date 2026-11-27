Netflix comunicó a sus suscriptores la salida de tres clásicos estadounidenses. Los mismos permanecerán hasta los últimos días del mes, cuando la plataforma los remueva definitivamente. Enterate qué películas son y, si no las viste, te las recomendamos.

La grande del streaming suele renovar su catálogo cada cierto período de tiempo, ya sea por el bajo rendimiento de las producciones, por el vencimiento de la licencia para emitirlas y, principalmente, para mantener siempre contento al usuario con nuevas propuestas. De este modo, mientras mes a mes ingresan nuevas películas y series, otras salen:

1. Drácula de Bram Stoker

Este film se estrenó en 1992 y sigue la historia del joven abogado Jonathan Harker, que viaja a un castillo abandonado en Transilvania donde vive Drácula. El mítico personaje atraviesa el desamor de Elisabeta, quien lo rechazó en 1462 y lo abandonó. Así es como el protagonista de esta trama viaja atrás en el tiempo a una Londres antigua con el propósito de conocer a la mujer que le robó el corazón al vampiro. La película permanecerá disponible en Netflix hasta el 30 de noviembre. Ver Drácula de Bram Stoker acá.

Drácula - trailer

2. Viviendo con mi ex

Esta película, dirigida por Peyton Reed, se estrenó en 2006 y estará disponible hasta el 29 de noviembre en Netflix. La trama se basa en las consecuencias de la ruptura amorosa de Gary (Vince Vaughn) y Brooke (Jennifer Aniston), que descubren que la pasión se esfumó después de dos años. De ese modo inicia una batalla por el departamento de ambos y recurren a la guerra psicológica para diezmar al otro. Ver Viviendo con mi ex acá.

Viviendo con mi ex - trailer

3. Son como niños

La película cuenta con la actuación de Adam Sandler y Kevin James, y estará disponible en la plataforma de streaming hasta el 29 de noviembre. La comedia sigue a cinco viejos amigos que se reencuentran en el funeral de su exprofesor de básquet después de años sin verse. Para revivir los buenos momentos, deciden pasar junto a sus familias un fin de semana en una casa frente a un lago. Esa convivencia deja al descubierto que ninguno maduró aún. Ver Son como niños acá.