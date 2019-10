Crédito: Prensa Laflia

El bailarín Jorge Moliniers abandonó ayer tempestivamente la pista del Bailando antes de enterarse su eliminación del show televisivo. La actitud generó primero sorpresa en Marcelo Tinelli y luego también algo de enojo por dejar plantada a su compañera del certamen, Mariela "La Chipi" Anchipi.

La pareja del Bailando había optado por cambiar la canción, que no había gustado previamente, para tratar de revertir la opinión del jurado y conseguir que los salven. Así optaron por "De música ligera", de Soda Stereo, con una coreografía totalmente distinta a la que mostraron durante la ronda.

Moliniers estaba convencido de que había sido una buena performance y estaba confiado. No obstante, el jurado, luego de observar bailar a las otras dos parejas también sentenciadas, decidió salvar a Federico Bal y Lourdes Sánchez, en una votación dividida. La Princesita por un lado y Anchipi quedaron entonces a instancias del voto telefónico de la gente.

Fue ahí cuando todo se sucedió de forma rápida. Moliniers abandonó intempestivamente el estudio y no volvió a aparecer. Ante la sorpresa de todos, Tinelli le preguntó a su compañera si sabía qué le había pasado, pero una incómoda Anchipi le respondió que no. Entonces, ya sin el bailarín, el conductor dio a conocer la decisión del público: con el 77.10% de los votos, Karina logró continuar en la competencia y, además, se consolidó como una de las grandes favoritas de esta temporada.

"Qué irrespetuoso. Es la segunda vez que abandona el estudio", interrumpió enojadísimo Marcelo Polino.

Por su parte Tinelli, atónito, sostuvo: "No entiendo la actitud de Moliniers. Se fue corriendo como si tuviera ganas de ir al baño. Se fue. Salió corriendo. Sorprende. Vamos a tratar de convencerlo de que vuelva. a ver qué pasó. No tengo ni idea. No entiendo. ¿Estaba enojado?".

"No sé lo que pasó. No sé si tuvo que ir al baño. No lo sé", reconoció la Chipi, su compañera de baile.

"Nunca en el Bailando alguien se fue antes del voto telefónico", admitió el conductor y pidió sorprendido el corte publicitario.