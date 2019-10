Jorge Moliniers abandonó el estudio cuando se enteró de que el jurado no había salvado a su pareja Crédito: Prensa Laflia

Este viernes fue noche de sentencia en ShowMatch. Y, como viene ocurriendo en las últimas semanas, Marcelo Tinelli aprovechó que todos los participantes se encontraban en la pista del "Súper Bailando" para protagonizar con ellos picantes ida y vuelta. Mientras Charlotte Caniggia y Karina "La Princesita" confirmaron que "se pidieron disculpas" mutiamente por lo que dijeron una de la otra, otros concursantes volvieron a mostrarse molestos por ciertas devoluciones.

Mariela Anchipi increpó a Flavio Mendoza y le explicó que su comentario de que estaba "pesada" en los trucos le había molestado mucho. "No estoy pesada. Yo estoy todo lo flaca que quiero estar", aseguró, molesta porque interpretó que el miembro del BAR había juzgado su cuerpo y no su performance en la pista. Algo parecido pasó con Fede Bal.

El hijo de Carmen Barbieri afirmó que no le molestó que Marcelo Polino le dijera, también, que estaba más pesado en en otros años. "No me molesta que me digan que estoy más gordo, pero es un mensaje que puede caerle muy mal y hacerle daño a personas que tienen sobrepeso. Unos kilos de más no te impiden bailar", indicó, y se enfrascó, también, en una discusión con Mendoza.

Luego, una vez que Tinelli revelara uno a uno el voto secreto de Pampita Ardohain, se supo quiénes eran las tres parejas que pasarían a la instancia de duelo al no haber alcanzado el mínimo de 16 puntos: Lourdes Sánchez y Bal (15), Karina y Damián García (11), y Anchipi y Jorge Moliniers (14).

A la hora de presentare de nuevo en la pista, Moliniers y su compañera decidieron cambiar la canción, que no había obtenido el visto bueno del conductor porque no la consideró "una que saben todos". En esta ocasión, decidieron moverse al ritmo de "De música ligera", de Soda Stereo, con una coreografía totalmente distinta a la que mostraron durante la ronda.

Luego de ver bailar a las tres parejas, Pampita anunció que por decisión "muy dividida" el jurado había decidido salvar a Bal y Sánchez. Así, la Princesita y Anchipi quedaron a instancias del voto telefónico de la gente.

En ese momento, Moliniers abandonó intempestivamente el estudio y no volvió a aparecer. Ante la sorpresa de todos, Tinelli le preguntó a su compañera si sabía qué le había pasado, pero una incómoda Anchipi le respondió que no. Entonces, ya sin el bailarín, el conductor dio a conocer la decisión del público: con el 77.10% de los votos, Karina logro continuar en la competencia y, además, se consolidó como una de las grandes favoritas de esta temporada.