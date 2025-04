Lizy Tagliani volvió a hablar de la acusación y aseguró: “Nunca estuve con una persona menor de edad”

Lizy Tagliani volvió a arremeter contra Viviana Canosa luego de que la conductora la denunciara por robo y abuso sexual de menores. Entrevistada el jueves por la noche en LAM, el programa de Ángel de Brito, Tagliani respondió con mayor ímpetu a las acusaciones de Canosa y aseguró: “Nunca en mi vida estuve con una persona menor de edad. Jamás en mi vida. De todo lo que se me acusa nada es verdad. Hace más de 40 años que tengo el mismo teléfono. Todo lo que se dice es tremendo. No puedo permitir que alguien venga a decir esto porque sí”.

En ese sentido, la conductora de televisión enfatizó: “No tengo nada que ocultar. Me da mucha impotencia y mucha bronca todo eso. Soy una persona que desde los cinco años que ya sé lo que es tener sexo. En frente mío está la hija de mi tío, que es el que tenía relaciones sexuales conmigo y que abusaba de mí”, dijo en alusión a quien la acompañaba durante la comunicación telefónica y agregó: “Es muy fácil decir cualquier barbaridad. No tengo nada que ver con lo que se me acusa y voy a ir hasta las últimas consecuencias”.

Lizy Tagliani: "Esto tiene que sentar un precedente. No puede ser que un día alguien se levantó y fue a acusar a una persona”

Acerca del robo que denunció el miércoles Canosa, Tagliani insistió: “Jamás en mi vida he robado una cartera ni absolutamente nada. He dicho barbaridades en el under, pero no es la realidad. A través del humor podés decís la verga (sic) que pasás todos los días. Ahí se puede denunciar todo lo que pasa”.

Compungida y con la voz a punto de quebrase, señaló: “Yo sé de lo que se me acusa y lo que hice, pero nada tiene que ver conmigo. Esto tiene que sentar un precedente. No puede ser que un día alguien se levantó y fue a acusar a una persona”. Aclaró: “Nunca tomé drogas en mi vida. Jamás”.

Sin embargo, pese al enojo y la insistencia de De Brito, Tagliani eligió no dirigir su respuesta hacia ninguna persona en particular, ni siquiera a Canosa. “No voy a hablar de nadie. No me interesa quién arrancó”.

Lizy Tagliani: “Estoy a favor de penas durísimas para la pedofilia”

Tras ello, Tagliani indicó: “Estoy a favor de penas durísimas para la pedofilia”. “A mi me cagaron la vida (sic) y empecé a jugar a ser una niña después de los 25 años. Desde los cinco años que soy una mujer de 50 años tratando de solucionar los problemas que mi madre no podía solucionar. Desde los 35, cuando tuve mi primer trabajo fue que me empecé a cagar de risa de mis desgracias y de la de los demás, pero no por ser una hija de puta (sic), sino para burlarme de la mierda (sic) que se vivía en la calle”.

“El primer día que hablé solo era una cuestión de un supuesto robo. Me cago de risa (sic). Era una pelotudez y hasta me parecía divertido, auqnue me dolía. Soy una mujer fuerte y no voy a parar. Ojalá se haga justicia y algún día esto cambie”, profundizó.

LA NACION