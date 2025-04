Florencia Peña amenazó con denunciar a Viviana Canosa: “Es una aberración y es grave”

El caos alrededor de la denuncia que realizó Viviana Canosa en Comodoro Py continúa aumentando. Esta vez, el escándalo llegó a las manos de Florencia Peña. Es que cuando la periodista realizó su denuncia afirmó que entregó una lista de nombres de famosos que presuntamente estarían involucrados. Más tarde, Luis Ventura reveló que el nombre de la actriz figuraría en ese listado. “Es grave. Me parece una aberración”, señaló en un móvil de América.

Peña fue interceptada por periodistas, que le consultaron rápidamente respecto a la denuncia de Canosa. El escándalo de la periodista explotó la semana pasada cuando acusó a la humorista Lizy Tagliani de haberle robado cuando eran amigas y, más tarde, la vinculó con casos de abusos de menores. Tagliani resultó enfurecida por las acusaciones, las cuales desmintió rápidamente y pidió que se le repare por el daño que Canosa le causó.

Viviana Canosa al salir de los tribunales de Comodoro Py Enrique García Medina

En otro descargo, Canosa involucró a la humorista en supuestas fiestas de famosos en las que habrían participado menores de edad. También dio a entender que estaría ligada en la causa que enfrenta el exganador de Gran Hermano Marcelo Corazza, que fue acusado de integrar una banda que reclutaba jóvenes para su explotación sexual. Otra humorista, Costa, también fue vinculada y salió a desmentir los dichos.

Fue en relación a esto que surgió el nombre de la actriz. Peña llegó al conflicto una vez que el periodista Luis Ventura contara en vivo en A24 que tenía el nombre de los famosos involucrados en la lista de Canosa. “Tengo siete. Lizy Tagliani, Damián Betular, Humberto Tortonese, La Negra Vernaci, Florencia Peña, un periodista de espectáculos y un gerente de Telefe, que no voy a nombrar”. Al ser consultada esta tarde sobre la denuncia, Peña contestó: “No tengo la respuesta, chicos, ustedes son periodistas, no yo”.

“Ustedes saben que las cosas me las tomo con humor. Esto solo me lo puedo tomar como la aberración que es. Es grave. No tengo encono con nadie, yo soy una laburante que he dejado siempre trabajar a la gente. Esto me parece una aberración”, dijo entre gritos al ser interceptada por periodistas. Fue allí que afirmó que ya está en contacto con su abogado y que tomará acciones legales.

Peña no es la primera en reaccionar ante las acusaciones de Canosa. Más temprano, la conductora de América Mariana Fabbiani dedicó la editorial de su programa a apuntar contra Canosa, quien un día antes había insinuado que tenía información de su vida para revelar. Fabbiani, indignada, apuntó contra la periodista y contra Adrián Suar, actual gerente de programación de Canal 13, por darle lugar a Canosa.

Que dijo Viviana Canosa sobre Lizy Tagliani y que le respondieron

“Hay una reflexión más profunda que amerita. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Viviana Canosa ya sabemos lo que es, todo el medio la conoce: nació chancho, morirá chancho. Lo único que hiciste fue arruinarle la vida en tu espantosa y horrorosa carrera a todo el mundo, con una maldad y una crueldad sin límites. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que pase desde la pantalla de Canal 13, que tenía prestigio, calidad y calidez, una pantalla donde todos queríamos estar y era responsable y creíble”, dijo en su programa en América.

Canosa no tardó en responder y apuntar contra la conductora. En su descargo es que aseguró que su esposo, Mariano Chihade, le había ofrecido ser una figura de Bondi y competir en el mismo horario que ella. Fabbiani y Peña fueron solo algunas de las que reaccionaron frente a las declaraciones de la periodista.

