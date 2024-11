Un tuitero libertario insultó a Dillom en un avión y el cantante lo fue a buscar

Un incómodo momento tuvo lugar en un vuelo de Iberia con destino a España, cuando el cantante Dillom increpó a un usuario de la red social X que lo había insultado y se quejaba de compartir el avión con él. “Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom”, escribió el tuitero libertario “La Pistarini” junto con una foto del rapero sentado en su asiento.

Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom pic.twitter.com/syhKBWUHf3 — La Pistarini (@La_Pistarini) November 7, 2024

El posteo se volvió viral rápidamente y muchas personas comenzaron a arrobar a Dillom (cuyo nombre real es Dylan León Masa), que no tardó en salir a responder. “ Y por qué no venís a decírmelo en la cara , tetón”, le contestó y agregó: “Decí que no tenés foto de la cara, sino te busco y te doy un sopapo. Ya pregunté por ahí y no se hizo cargo ninguno”.

deci q no tenes foto de la cara sino te busco y te doy un sopapo — Por Cesárea (@dillom666) November 7, 2024

Minutos más tarde, el mismo cantante de 23 años compartió un video en el que reconoció al tuitero y se acercó a preguntarle por qué lo había insultado. “¿Vos sos Pistarini?”, le preguntó, a lo que el hombre respondió afirmativamente. “¿El que sube fotos mías a Twitter? ¿Tenés algún problema?”, añadió. Pistarini contestó “ninguno, capo, andá tranquilo”, mientras trataba de correr el teléfono con una mano.

“Te arranco la cabeza, pelotudo...”, dijo Dillom frente a los intentos del tuitero de tranquilizar la situación. “¿Ah, si? Mirá que guapo que sos ahora, pelotudo. Portate bien, ¿dale?”, añadió antes de alejarse.

“Así de guapos son en persona”, ironizó el cantante cuando subió el momento del encuentro a sus redes.

Dillom ya había sido objeto de las agresiones de los usuarios cercanos a La Libertad Avanza (LLA) cuando en febrero de este año reversionó la canción “Señor Cobranza”, popularizada por Bersuit Vergarabat y le agregó un mensaje contra el ministro de Economía, Luis Caputo. “A Caputo en la plaza lo tienen que matar”, dijo durante su presentación en el último Cosquín Rock.

Originalmente, la letra de la canción dice “Norma Plá a Cavallo lo tiene que matar”. Este cambio generó revuelo e hizo que el abogado Jorge Monastersky lo denunciara penalmente, argumentando que se trataba de una “incitación a la violencia colectiva y aliento al odio contra una persona por sus ideas políticas”.

Casi tres meses después, en mayo de 2024, el juez Miguel Vaca Narvaja consideró que el cantante no había cometido ningún delito ya que “ejercía la libre expresión”. Vaca Narvaja interpretó que el cantante es una persona pública y que es portavoz de un “discurso de crítica y protesta social”.

