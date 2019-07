El exgolfista Ángel "Pato" Cabrera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2019 • 17:46

Micaela Escudero estuvo en Pamela a la tarde, por América, para acusar públicamente por violencia de género y hostigamiento al exgolfista cordobés Ángel "Pato" Cabrera. No es la única mujer que lo acusó mediática y judicialmente; otras dos mujeres lo hicieron en los últimos años.

"Vivo con miedo todo el tiempo", contó Micaela, quien desde hoy vuelve a contar con un botón antipánico, tras haber tenido uno durante un año. "Dice que lo traicioné porque lo denuncié", agregó Escudero, quien contó que dos días atrás el exgolfista se comunicó con ella.

"Lo conocí en 2014. Los primeros tres meses fueron hermosos. Es muy caballero, primero te abre la puerta del auto y después te tira. Eso me hizo a mí", detalló Micaela. "Estábamos en su casa, él estaba borracho y quiso llevarme a mi casa. En un momento, en Villa Allende, me abrió la puerta y me empujó. El auto estaba detenido, y él siguió. Pero se ve que se arrepintió y volvió, me pidió que subiera otra vez, arranco y volvió a empujarme; caí en una zanja y me esguincé el pie".

También contó que a fines de 2014 fue borracho a Carlos Paz recibir al entonces candidato a presidente Mauricio Macri. "Después teníamos otro evento y le pedí que no fuéramos, porque estaba muy borracho. Entonces me encerró en su casa, desde las 8 de la noche de ese día hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Fue el peor día de mi vida. Le tengo terror".

Micaela Escudero también se refirió a los dichos de la cantante Coki Ramírez , que también fue pareja de Cabrera y que dijo que con ella se portó siempre muy bien. "Me duele que Coki, a quien respeto mucho, no lo haya denunciado nunca. Un día ella lo llamó y él le dijo barbaridades. Estaba con él, fui testigo. Viví un infierno con ese hombre que hoy está imputado por lesiones".

Con lágrimas en los ojos, Micaela relató el terror que le tiene a Cabrera. "Ejerce violencia económica y psicológica. Llegás a su casa y te quedás sin celular, sin cartera, no te podés escapar, te encierra con llave. Solo yo sé el infierno que viví. Me ponía cosas en la bebida, me drogaba. Tomaba mi gaseosa y me despertaba en la cama a las cinco horas y con dolor de cabeza. Hasta que un día me desperté y estaba abusando de mí. Estoy acá para que ninguna otra chica viva lo que viví yo. Hace dos años que no puedo estar con un hombre. El infierno y el dolor son míos", concluyó entre llantos.