La dura historia de un actor de La familia Ingalls: adicciones, tristeza y una cruel enfermedad

Victor Edwin French nació en Santa Bárbara, California, un 4 de diciembre de 1934. Hijo del exitoso actor, Ted French, desde muy pequeño estuvo ligado a la industria cinematográfica de Estados Unidos, acompañando a su padre en sus distintos papeles como protagonista o como doble de riesgo. Así, desde sus primeros pasos, French se introdujo en el ambiente artístico y no se separó hasta su fallecimiento. Su legado, aún permanece intacto.

Desde niño Victor fue testigo de decenas de rodajes de los exitosos Western que protagonizó su padre. Luego de terminar con sus estudios iniciales, su madre, Nellie Louise Cowles, impulsó su deseo de comenzar la carrera de teatro en la universidad de Los Ángeles Valley College.

Camino a la cimao de sus padres que lo ayudaron a abrir las puertas del espectáculo, Victor hizo su primera presentación en 1954, cuando formó parte de la película Lassie, a los 19 años. Con una debut sin tropiezos, el joven actor se lanzó con gran motivación a perseguir sus sueños y se sumó al rodaje de la célebre serie televisiva Gunsmoke, un western del que también formaba parte su padre.

Con sus apariciones en dos éxitos norteamericanos, Victor se ganó un lugar en el selecto grupo de actores de Bonanza. La emblemática serie que se emitió desde 1959 hasta 1973 fue uno de los más grandes éxitos de la televisión de Estados Unidos y, luego de ser convocado como actor invitado para una serie de capítulos, fue el empujón que necesitó para impulsarse al estrellato.

Victor French protagonizó decenas de éxitos televisivos Wikipedia

En medio de sus participaciones en Bonanza, French emprendió un nuevo desafío que lo llevaría a lo más alto de su carrera cinematográfica: Superagente 86. Aquella producción protagonizada por Don Adams, Barbara Feldon, entre otros, marcó a fuego a millones de espectadores y, con su interpretación del Agente 44, Victor extendió sus fronteras del cine americano y trascendió al mundo.

Comino a la cima

French comenzó a consolidarse como uno de los actores más cotizados de la televisión norteamericana. Este salto lo llevó a grabar el western de 1969 Charro!, junto Elvis Presley. Luego de este papel más las seis increíbles temporadas de Superagente 86, French fue por más.

En 1974, fue convocado por Michael Landon para encarnar el papel de Isaiah Edwards en La Familia Ingalls, serie que se emitió hasta 1977 y, tras un paréntesis, desde 1981 hasta 1983. La producción superó todas las expectativas de sus creadores y se siguió transmitiendo en todo el mundo hasta la actualidad.

Mark Gordon, fue otro de sus personajes más destacados en la serie Camino al cielo (1984-1989), donde fue el compañero de los viajes y aventuras de Jonathan Smith, interpretado también por Michael Landon. Luego participó en otras producciones como Get Smart, The Hero, There Was a Crooked Man, Wild Rovers, entre otras.

Victor French tuvo dos matrimonios que terminaron en divorcio iStock

Vida personal y adicciones

Según relataron sus allegados en distintas oportunidades, Victor French, al igual que muchos de sus papeles, era un sujeto de gran tamaño y de aspecto rudo. Sin embargo, la fama tiene sus consecuencias. El actor debió atravesar muchos años de una fuerte y constante lucha contra el alcohol, el cigarrillo y la depresión.

A lo largo de su vida, French se casó dos veces. Su primer matrimonio fue con Judith Schenz el 9 de enero de 1959 y tuvieron tres hijos. Un varón, Victor Jr. y dos gemelas, Tracy y Kelly. En medio de su éxito profesional y su problema de adicción, Victor y Judith se divorciaron en julio de 1975.

Victor fue diagnosticado de cáncer de pulmón Wikipedia

Tan solo un año más tarde, Victor volvió a contraer matrimonio y se casó con su segunda esposa, Julie Cobb, que compartía su misma pasión por la actuación. Julie era hija de familia de actores y formó parte de algunas producciones como Knots Landing, Charles in Charge, Magnum PI, Judging Amy y After the Fall, donde se conocieron con Victor.

No obstante, el vínculo duró menos que su anterior compromiso y el 23 de mayo de 1978, se divorciaron. A partir de allí, nunca más mantuvo una relación formal con otra mujer y se dedicó a disfrutar con sus hijos.

Sin embargo, en marzo de 1989, fue diagnosticado de cáncer de pulmón. La enfermedad estaba ya avanzada cuando fue detectada por los médicos y fue internado en el Sherman Oaks Community Hospital de Los Ángeles, California. Tres meses después del diagnóstico, Victor French falleció a los 54 años el 15 de junio de 1989.

A pesar de su muerte, el legado de French permaneció vigente en la industria cinematográfica durante muchos años e, incluso, en 1998, fue incluido en el Salón de la Fama de los Intérpretes del Oeste y sus producciones se resguardan en el Museo Nacional del Patrimonio del Vaquero y del Oeste, en Oklahoma.