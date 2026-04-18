Una obra conmovedora: cuatro madres y un dolor común, los hijos que nunca volvieron de Malvinas

Dramaturgia: Jimena Chaves y María Victoria Menis. Dirección: María Victoria Menis. Intérpretes: María Espinosa, Noemí Frenkel, Elvira Onetto e Isabel Quinteros. Escenografía: Julieta Wagner. Vestuario: Ingrid Barbarich. Iluminación: Horacio Chino Novelle. Sonido y Música: Gustavo Pomeraniec y Adrián Rodríguez. Sala: El excéntrico de la 18° (Lerma 420). Funciones: domingos, a las 17. Duración: 55 minutos. Nuestra opinión: Muy buena.

En la tierra donde decir “madres” es decir “memoria”, en ese orden y viceversa, la obra Matria se inscribe con su herida propia, una pesadilla sin despertar, una ausencia sin fondo. En la sala, con mayoría de espectadoras, había lágrimas para un dolor que no morirá nunca, no importa el tiempo que pase, 44 años o siglos, porque las mujeres no van a dejar de recordarlo.

Abril de 1982, dictadura, Guerra de Malvinas y esos chicos de 18 años sin ningún saber militar obligados a pelear en el fin del mundo para después ser inmediatamente convertidos en fantasmas. Cuatro madres de distintas provincias (Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos) tienen algo en común: sus hijos adolescentes fueron a la guerra y no regresaron. Estas madres, interpretadas por cuatro estupendas actrices -la gran Elvira Onetto, Noemí Frenkel, Isabel Quinteros y María Espinosa- están siempre en el escenario, cada una con su micromundo, aquel del que vienen, su tierra, su entorno, y el otro, no elegido, el altar al que se aferran, lo que nunca se suelta, la memoria de los hijos.

Son mujeres trabajadoras, amas de casa, cuidadoras del hogar. Una es una orgullosa madre soltera, otra buscó refugio en la fe evangélica. De cara al público, mientras cosen o toman mate, cuentan la breve historia de sus hijos, cómo se fueron, la última vez que los vieron, la falta de información sobre su paradero, alguna carta, la búsqueda de sus cuerpos. Al principio, no se miran entre sí, pero después empiezan a cruzar miradas y respuestas. Mujeres que hicieron de la espera una vida hasta que, de golpe, todo terminó de la peor manera y sin posibilidad de gritarlo en ninguna parte.

Acompañan los sonidos de la radio, en especial, la inconfundible voz de Ariel Delgado de radio Colonia. Como un cuchillo que no pierde filo, se escucha al dictador gritar la sentencia a muerte: “Si quieren venir, que vengan”. Aparecen otras voces, de otras guerras que también dejaron a madres desoladas. Ningún término refiere a esa orfandad, no hay palabra ni categoría para describir la condición de perder un hijo.

De fondo, la escenografía se completa con un telón pintado con árboles frondosos, con muchas ramas y verde como un bosque, una elección de la directora que no se conecta con el universo íntimo de la obra. Quizás sea una imagen metafórica de las redes entrelazadas que tienden las mujeres para empoderarse y que perduran contra todo pronóstico. En cualquier caso, lo que importa es que estos relatos comienzan a crecer.

Matria, la obra, está basada en el documental del mismo nombre filmado por Jimena Chaves, estrenada en festivales en 2023 pero todavía no en el circuito Incaa ni en el comercial. Es la primera película que aborda el tema de las madres de los caídos en las Islas. Chaves y la directora María Victoria Menis (que es dramaturga, guionista y directora de cine y televisión) adaptaron el guión para la puesta dramática.

El teatro, en cambio, ha mostrado ese otro lado de la guerra en obras como Carne de juguete, del santafesino Gustavo Guirado, y Condolencias, de Alicia Muñoz, ganadora del concurso de dramaturgia Las mujeres y Malvinas, estrenada en el Teatro Nacional Cervantes en 2023.

Con firmeza, Matria se suma a esta perspectiva donde el ganar o perder batallas no son parte de la narrativa. Para desmontar ese relato, hay que poner la lupa en lo ocultado, las voces inquebrantables de las madres de la guerra.

Una aclaración final: con el mismo título, se han estrenado obras diferentes. Una, en 2024, de Pilar Juaristi y Adriana Menéndez, y otra en 2004, de Alejandro Mateo.