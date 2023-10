escuchar

Cuando los suscriptores de Netflix ingresan a la plataforma de streaming, el objetivo principal es que se encuentren con producciones de nivel que los cautiven desde el primer momento en que observan la portada. Por ese motivo, la empresa de entretenimiento siempre está en todos los detalles e innova con historias inspiradas en casos reales, documentales sobre asesinatos, comedias y un sinfín de opciones más para entretener a todas las generaciones.

Entre las piezas que tienen un gran alcance se encuentran las películas y series del género romántico. Así es como Valeria, dirigida por Inma Torrente y Laura Campos, brilló desde el día en que se estrenó y generó comentarios positivos por parte de los espectadores.

Uno de sus puntos destacados es que es posible de ver a lo largo del día. En este sentido, aquellas personas que no acostumbran a ver piezas largas y extenuantes, no deben tener problemas, ya que la producción cuenta con 3 temporadas de 8 episodios cada una, los cuales poseen una duración de tan solo 40 minutos.

¿De qué trata Valeria?

La pieza hace foco en la vida de Valeria (interpretada por Diana Gómez), la cual se desempeña como escritora y se encuentra bajo una situación sentimental complicada: empieza a distanciarse de su pareja por sus contrarias formas de ver la vida. A su vez, las novelas que escribe comienzan a perder el éxito que tanto tenían anteriormente, lo que empeora aún más el escenario.

Ante esta situación, la mujer busca el apoyo de sus mejores amigas: Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott). Las tres la aconsejan al respecto y se suman a este torbellino de emociones, donde también dejan a entrever sus propios conflictos en la vida. Amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos y trabajo son solo algunos de los ítems que muestra esta producción éxito en la plataforma que está basada en las novelas de Elisabeth Bernavent.

“Deseo, sexo, intimidad, amor. Estas mujeres saben lo que quieren. Y aunque no lo supieran, seguirían siendo un divertido grupo con candentes historias”, reza la sinopsis oficial. La pieza audiovisual, estrenada en 2020 y finalizada en 2023, también está conformado por artistas como Maxi Iglesias (Víctor Andradas), Juanlu González (Borja), Ibrahim Al Shami (Adrián J. Moreno), Federico Aguado (Bruno Aguilar), Ruth Llopis (Rebeca Férriz Henares), Raquel Ventosa (Olga), Máximo Pastor (Dani), Godeliv Van den Brandt (Alicia), entre otros.

La portada de la serie éxito en Netflix

Cuando surgió por primera vez en los dispositivos de los suscriptores en la plataforma de streaming, Valeria se posicionó entre lo más visto del catálogo en países como España y es efectiva para aquellos que buscan algo que salga del cliché romántico que muestran muchas de las producciones existentes.

“Yo estoy agradecidísima a quienes decidieron que seamos nosotras las protagonistas. En primer lugar, porque es algo que yo como mujer agradezco ver. Las chicas son estupendas -nos llevamos genial, hemos hecho una gran amistad fuera de Valeria- y hemos hablado mucho de esto: de lo genial que es que cuatro chicas con cuatro personalidades muy distintas, con orígenes muy distintos, estén unidas por lo mismo”, dijo Gómez en una entrevista que otorgó al medio Telva cuando habló sobre la historia.

Las críticas de Valeria, la serie española éxito en Netflix

La trama, que muestra escenas de la vida real pero de una manera cómica, tuvo una buena repercusión por parte del público y periodistas especializados en el rubro cinematográfico.

“Me vi las 2 temporadas en un finde, no leí los libros, que como suele pasar suelen estar mucho mejor que las series o películas, pero mejor, porque así no me decepciono, como me pasa siempre que primero leo el libro y luego veo la película. Está muy entretenida y ya me gustaría a mí tener unas amigas tan unidas”, expresó Paloma Cruz para el medio Filmanitty.

“‘Valeria necesita quedarse en Netflix, eso seguro. Manteniendo su ingenio y humor, la segunda temporada flirtea con la resistencia a hacerse adulto”, dijo Daniel Hart en el portal Ready Steady Cut.

