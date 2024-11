Valentín, el hijo de Romina Yan, reveló por qué no se dedicó a la actuación

Valentín Giordano, uno de los tres hijos de Romina Yan, eligió un camino profesional muy distinto al de su familia. El joven de 21 años es un apasionado del automovilismo y actualmente corre profesionalmente en el TC2000 con el equipo de Marcelo Ambrogio. Este aspecto de su vida siempre llamó la atención de sus seguidores de Instagram, quienes a través de la caja de preguntas que habilitó en sus historias, le preguntaron sobre su decisión vocacional.

“¿Nunca pensaste en seguir la actuación? Teniendo una familia como la tuya”, consultó un usuario. Sin dudarlo, Valentín respondió: “Casi siempre me llega por algún lado esta pregunta. Obviamente lo pensé, porque mi familia se dedica toda al arte y el entretenimiento. Hice comedia musical cuando era más chico, pero nunca me gustó. Siempre la pasé mal con el tema de la vergüenza y esas cosas, entonces nunca me llamó la atención actuar”.

Valentín, el hijo de Romina Yan, es piloto automovilístico profesional @valenyan_

“Sí me gusta estar atrás de cámara, más como productor, eso sí me divierte. Pero no seguí por ese camino tampoco. Lo que sí me gusta es cantar. Eso es lo único artístico que hago hoy en día”, añadió. Más adelante, el nieto de Cris Morena contó que, apenas salió de la secundaria, estudió economía en la universidad, pero rápidamente se dio cuenta de que eso no era la suyo. “Duré dos años y medio, creo, o dos años”, explicó.

A continuación, un usuario le preguntó a Valentín por su carrera como piloto automovilístico. “¿Desde muy chico querías ser piloto?”, escribió el usuario. “La verdad que sí. De chico me encantaba subirme a todo lo que tenía motor y manejarlo. Cuatri, moto, auto... Lo que se imaginen. Hasta el tractor para cortar el pasto me encantaba. Lo que pasa es que justo me tocó una familia muy artística, y para el automovilismo hay que tener un poquito de esa familia fierrera”.

A pesar del camino que eligió, alejado del legado familiar, la realidad es que Valentín se siente muy apoyado por su entorno en lo que hace. A mediados de 2023, cuando debutó como piloto de karting en el RCK Racing, le agradeció a su abuelo Gustavo Yankelevich por ayudarlo en el camino y darle fortaleza para seguir a pesar de las dificultades.

“Primero le quiero agradecer a mi abuelo, que me banca desde el día uno y me levanta cada vez que tropiezo. Gracias por permitirme cumplir todos mis sueños, Gustavito. Te amo”, escribió en un emotivo posteo en su cuenta de Instagram. “Gracias familia por acompañarme en cada locura y hacerme el aguante en la pista, los amo”, agregó.

Gustavo Yankelevich apoya a su nieto Valentín en su carrera como piloto @valenyan_

A diferencia de Valentín, Franco, el mayor de los hijos de Romina Yan y Darío Giordano, sí decidió seguir los pasos de su madre. Actualmente, el joven, que estudió actuación en una prestigiosa academia de Londres, es uno de los protagonistas de Margarita, el spin-off de Floricienta que Cris Morena estrenó en septiembre de este año en Max. Este verano, el actor debutará a lo grande en los escenarios porteños con diez shows en el Movistar Arena, bajo la supervisión de su abuela, quien ha manifestado varias veces que la llena de orgullo su participación en el proyecto.

Franco y Valentín junto a su abuela, Cris Morena, en el programa de Susana Giménez @valenyan