Con qué famosa tuvo una cita Valentín, el hijo de Romina Yan

Valentín Giordano Yankelevich es el segundo hijo de Romina Yan y Darío Giordano, quien en redes sociales, en honor a su madre, utiliza su segundo apellido. El joven de 21 años mantenía una vida alejada de los medios de comunicación, ya que su pasión estaba puesta en el automovilismo argentino.

Sin embargo, desde que su abuela Cris Morena comenzó a invitarlo a distintos eventos y entrevistas en vivo, como sucedió con el programa de Susana Giménez, el joven empezó a mostrar su lado más artístico. Esta última semana sorprendió a todos al dejarse ver cantando, pero ahora lo hizo por su cita con una famosa influencer.

El joven invitó el miércoles a Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, a pasar una tarde en una pista de karting, en la que los dos disfrutaron de una gran cantidad de vueltas y se rieron de sus errores al intentar pasarse el uno al otro.

Valentín Yan y Sofía Gonet disfrutaron de una tarde de diversión en el autódromo Foto: Capturas de Tiktok

La influencer fue la encargada de documentar toda la salida y publicarla en sus redes sociales en formato de ‘vlog’. “Hola reinis, acompáñenme a correr una carrera, pero no cualquier carrera, una carrera en karting. Ya sé, ustedes se preguntarán cómo terminé acá”, empezó la joven en diálogo con su millón de seguidores.

Acto seguido, lo grabó a Valentín Yan, quien se encontraba radiante frente al sol, colocándose su vestimenta de piloto para subirse al auto. “Bueno, he aquí la respuesta. Una a veces tiene que salir de su zona de confort. Tuve una cita en el autódromo”, agregó Sofía.

“Acá llegué y se ve que mi outfit mucho no les gustó porque lo primero que hicieron fue pedirme que me cambie. Les voy a decir algo, pensé que sabía manejar por jugar mucho GTA, pero esto es otro nivel. No me quedó otra que activar mi modo pistera del oeste y encima tuve al mejor instructor, porque Valen se dedica a esto y es muy groso”, explicó sobre la adrenalina que sintió al manejar por primera vez un karting. En la grabación puede verse cómo Valentín la guía en cada paso y cómo le señala algunos detalles para que se sienta segura frente al volante.

“La verdad que salió todo genial, me sentí Colapinto, digo... la China Suárez. Para los que creían que mi primera cita ideal era una cena en Gardiner, pues no. ¡Esto fue un planzo!”, cerró muy picante, mientras se grababa muy cómplice junto al hijo de Romina Yan.

Rápidamente, el clip de un minuto se volvió viral en la plataforma por la gran cantidad mensajes que recibió sobre este inesperado vínculo. “ES POR AHÍ REINI, no dejes escapar ese Dios griego”; “Ninguna boba para elegir instructor jajaja me encanta esta pareja” y “Dios, esta pareja es todo”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Aunque muchos aún descreen que esta salida haya sido en un plan romántico, a las pocas horas el joven compartió un video en Instagram, en el que se lo podía ver cantando frente a cámara la canción “La luna y la cabra”, de Los Piojos. Esto, muchos lo tomaron como un gesto de enamorado y sintieron que estaba dedicada a Sofía Gonet. “Mega romántica, esta versión de un tema que es todo, amo”, escribió una usuaria, a la que Valentín Yan dio like y llenó de expectativas y más preguntas a todos.

LA NACION