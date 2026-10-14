Valentín Yankelevich reapareció con un mensaje y una foto tras su desgarrador testimonio: “Siempre juntos”

Tras revelar públicamente que durante su infancia sufrió violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, Valentín Yankelevich, el segundo hijo de Romina Yan, reapareció en las redes sociales. Se mostró junto a su hermano mayor, Franco Yan, y su abuelo, Gustavo Yankelevich, y dejó una contundente frase.

“Siempre juntos”, escribió el joven piloto de 23 años junto a los emojis de un corazón blanco y un signo de infinito. Sus palabras estuvieron acompañadas por una postal a pura sonrisa de él, su hermano y su abuelo en el Teatro Colón. La publicación rápidamente se llenó de afectuosos mensajes de cariño y apoyo de fanáticos, amigos y colegas del medio.

El posteo de Valentín Yankelevich en Instagram (Foto: Instagram @valenyan_)

Valentín es el segundo hijo de Romina Yan y Darío Giordano. Tenía siete años cuando murió su madre —el 28 de septiembre de 2010— y, según relató en una reciente entrevista con Infobae, desde los 9 hasta los 12 años sufrió violencia física y psicológica por parte de su padre. “Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, dijo. Tanto él como su hermano mayor, que vivía la misma realidad en su casa, le contaron a su abuelo lo que estaba pasando. Recurrieron a la Justicia y el productor recibió la custodia legal de ambos. Su hermana menor, Azul, se quedó viviendo con su progenitor.

Azul, Franco y Valentín junto a su mamá Romina Yan Ig @franyan_

La palabra de Gustavo Yankelevich habló luego de que Darío Giordano rechazara las acusaciones

En medio de las repercusiones, durante la noche del lunes 12 de octubre, Darío Giordano rompió el silencio a través de un comunicado en el que rechazó las acusaciones de violencia que se le atribuyeron. “Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia. Estas cuestiones fueron objeto de una causa judicial y considero importante que se conozca lo que efectivamente resolvió la Justicia, se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018. Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y, por lo tanto, nunca fueron comprobados”, expresó.

Giordano rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que "los hechos que se denuncian nunca ocurrieron"

Durante la mañana del martes, en tanto Gustavo Yankelevich se refirió a los dichos de Giordano y sostuvo: “Él dijo que fue sobreseído, pero fue porque la causa cayó, no porque no haya sido culpable. No es inocente”. En diálogo con Radio Mitre, explicó que las pericias fiscales obligaban a sus dos nietos a encontrarse cara a cara con su padre y que, debido a que los niños “le tenían miedo” y se negaron, la causa se cerró sin una condena.

“Él dijo que fue sobreseído, pero fue porque la causa cayó, no porque no haya sido culpable. No es inocente”, dijo Gustavo Yankelevich sobre Darío Giordano (Fuente: Instagram/@gustavoyankelevichok)

“La gente de la Oficina de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes actuó de oficio al tratarse de golpes y violencia; ellos hicieron la denuncia penal, no nosotros. Lo que nosotros queríamos era la tenencia, no hacerle un juicio al padre”, indicó. “Ellos lo veían y se hacían encima, tenían pánico. Cuando citaron a los chicos para la cámara Gesell, ellos fueron, iban a entrar, pero el que estaba parado en la puerta era el padre. Me dijeron que no podían hablar porque él estaba parado ahí”, relató. Le comunicó la situación a la fiscal responsable y ella le respondió que Giordano estaba amparado por la ley y tenía permitido estar ahí. “Yo les dije: ‘Chicos, no va a salir’, y ellos me dijeron que no les importaba porque igual no le iban a hacer un juicio. Fui a hablar con la fiscal y le dije: ‘Los chicos se van’. Ella respondió: ‘Si ellos se van, esto se cierra’”, recordó Yankelevich.