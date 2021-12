Vecinos de un barrio en Japón reciben miles de dólares de un donante anónimo, pero lo denuncian

Un barrio ubicado en la ciudad japonesa, Osaka, fue objetivo de una misteriosa campaña de caridad que dejó a más de un vecino preguntándose qué estaba sucediendo. Varios residentes que habitan en la zona de Asahi Ward reportaron haber recibido extrañas cartas llenas de dinero y, rápidamente, en las redes sociales comenzaron a surgir teorías al respecto.

La ciudad de Osaka, Japón

Todo comenzó en octubre del 2021, cuando los empleados de un local se comunicaron con la policía tras encontrar un curioso paquete en el buzón. Este consistía en un sobre de papel madera totalmente liso, sin ningún escrito o dirección que brindara alguna pista con respecto su origen. En su interior estaba perfectamente acomodado un conjunto de billetes doblados.

La rareza del evento aumentó considerablemente en cuanto otros vecinos de la zona protagonizaron la misma escena, sin ningún orden específico y completamente al azar. Esto se repitió desde el primer caso ocurrido en octubre hasta los últimos días de diciembre.

Los vecinos de un barrio en Osaka recibieron una serie de sobres anónimos con plata en efectivo Pexels

Contrario a lo que muchos podrían creer, los inesperados regalos no fueron una fuente de alegría en el barrio sino de preocupación. La intriga se convirtió rápidamente en miedo y gran parte de los receptores no dudaron en llamar a la comisaría más cercana para denunciar lo que estaban viviendo. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no había nada de malo en que utilizaran ese dinero ya que se les fue entregado como un regalo.

Los montos recibidos empiezan en los mil yenes y han llegado a superar los 10 mil. Incluso, un comercio informó a la policía que en el envoltorio encontraron 13 mil yenes que, en equivalencia, son cerca de 114 dólares. Si se juntara la plata de todos los vecinos, el monto daría más de 200 mil yenes. Es decir, unos 1.750 dólares. Eso si se tiene en cuenta que solo se conoce la plata que recibieron quienes denunciaron los hechos.

Para sorpresa de nadie, las redes sociales hicieron eco de la situación y al poco tiempo se llenaron de teorías que buscaban explicar la insólita muestra de caridad que se vivió en Osaka. Las conjeturas fueron de lo más variadas ya que, mientras muchos lo consideraron un milagro navideño, otros aseguraron que se trataba de algún negocio sucio de la mafia japonesa. Incluso hubo quienes plantearon que, detrás de todo esto, seguramente hay algún youtuber o tiktoker creando contenido con la reacción de los vecinos.

Entre las explicaciones, se destacó la figura de Tiger Mask, traducido como “Máscara de Tigre”, un particular fenómeno de donaciones que suele aparecer en Japón durante las fiestas. Este llamativo suceso nació gracias a un manga (cómic japonés) que lleva el mismo nombre y que sigue la historia de un villano de lucha libre que busca reformar su vida.

Tiger Mask, el manga que inspiró una ola de donaciones

Dentro de la ficción, el luchador llamado Tiger Mask o Naoto Date reconoce que su trabajo es perjudicial para los niños y, para revertir el efecto dañino, se convierte en un héroe que defiende a los orfanatos. Sus acciones inspiraron a muchas personas que, en la vida real, realizan donaciones anónimas a hospitales o escuelas a nombre del personaje.