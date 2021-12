Le hizo un tatuaje a una pareja y preguntó cómo se habían conocido: la respuesta la dejó helada

Una artista contó la historia más curiosa que escuchó mientras le hacía un tatuaje a una pareja que llegó a su local muy enamorada. La tatuadora, cuyo usuario es Jenna Boyter en TikTok, suele dar consejos sobre herramientas y criterios para los diseños, pero recientemente decidió revelar lo más extraño que vivió con dos clientes que tenían la intención de grabarse un recuerdo del otro para toda la vida.

Boyter armó un video en su estudio de tatuajes a pedido de la gente que le insistió con que relatara algún episodio en particular de su trabajo, como “lo más raro que había hecho hasta ahora”. “Generalmente trato de evitar hablar sobre clientes específicos o diseños en particular, creo que es de mala educación, quién soy yo para juzgar si un tatuaje es ‘raro’ o no. Pero esta es una buena historia”, introdujo.

Así fue que narró lo sucedido con esta singular dupla. “Vino una encantadora pareja que parecía muy emocionada y enamorada. Dijeron que querían hacerse un retrato de cada uno. Yo les expliqué que no hago rostros y que no se los podía hacer”, comenzó.

Tras escuchar a la artista, la pareja aún así decidió avanzar y le hizo una curiosa aclaración. “Dijeron: “Oh, no, no. Nosotros ya dibujamos nuestros propios rostros en una servilleta. Son figuras de palo y nos gustaría tener las caras de cada uno en nuestras muñecas”, recordó.

Jenna Boyter se volvió viral en TikTok tras relatar una singular historia que vivió con dos clientes Captura de video

Al escucharlos, Boyter contó que se quedó sorprendida por la decisión que habían tomado, pero también le pareció un lindo gesto, por lo que se lanzó a cumplirles el sueño y comenzó la tarea de materializar su deseo. No obstante, mientras hacía su trabajo, quiso profundizar un poco más sobre la relación. “Conversé, me contaron sus planes de compromiso y la futura unión de sus familias. En un momento les pregunté: ‘¿Cómo se conocieron?’”, dijo.

La respuesta de ellos lo que la llevó a prácticamente caerse de un susto. “Me dijeron: ‘Nos conocimos ayer’. ¡Ayer!”, enfatizó la tatuadora, impactada por la revelación. Si bien aclaró que los enamorados venían chateando desde hacía tiempo, esa había sido la primera vez que se habían visto en persona. “Les deseo todo el amor a ambos”, finalizó. En la publicación, que ya fue vista por casi 900 mil personas, la joven dijo que siente curiosidad por saber cómo le está yendo a la flamante pareja después del tatuaje.

Los dibujos que se tatuaron los enamorados para sellar su amor Captura de video

El posteo se llenó de comentarios de sus seguidores, deseosos de saber qué ocurrió con ese romance. “Los tatuajes son muy lindos. Amé la historia, espero que todo vaya bien con ellos”, “Honestamente, es mi tatuaje favorito de una pareja”, “Tenemos que encontrarlos y saber qué fue de ellos”, “Realmente quiero saber si lo lograron y siguen juntos”, fueron solo algunas de las respuestas.