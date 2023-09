escuchar

Comenzó la legendaria Mostra de Venecia y, aunque en esta ocasión se celebra en un clima muy especial –debido a la huelga en Hollywood de actores, guionistas y directores de algunas de las películas más esperadas, que no podrán promocionar sus largometrajes–, su alfombra roja, photocalls y los prestigiosos eventos satélites fueron un desfile de glamour y sofisticación. Veintitrés películas compiten por el León de Oro en esta octogésima edición, que culminará el 9 de septiembre y que, para muchos, es el inicio del camino que termina en los Oscar. Entre los títulos con más expectativas figuran Maestro, sobre el director de orquesta Leonard Bernstein, interpretada y dirigida por Bradley Cooper; Priscilla, de Sofia Coppola, sobre la vida de Priscilla Presley, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, una versión del mito de Frankenstein en clave femenina, interpretada por Emma Stone.

En el estreno de Ferrari, Georgia May Jagger impactó con un atrevido y elegante look de la firma Pinko. Getty Images

Amal y Geoge Clooney se consagraron como la pareja más glam del festival. En esta ocasión, la abogadalibanesa fue una de las ganadoras de los DVFLeadership Awards –creados por la diseñadora Diane von Fürstenberg– en reconocimiento a su lucha a favor de los derechos humanos. Para recibirlo, eligió un vestido lencero de Dior del año 2000, cuando todavía John Galliano estaba al frente de la dirección creativa de la maison. Getty Images

La modelo, actriz y socialité italiana Bianca Brandolini fue al estreno de Priscilla, la película sobre la vida de Priscilla Preysler que dirigió Sofia Coppola, con un sensual conjunto formado por top asimétrico y falda con tajo de Giambattista Valli. Getty Images

Patrick Dempsey llegó a la première de Ferrari (film que protagoniza) con un traje firmado por Brunello Cucinelli junto a su mujer, la maquilladora Jillian Fink, que mezcló un romántico vestido blanco de Genevieve Gabriella Franchini con campera de cuero Celine. Getty Images

Olivia Palermo se coronó como una de las mejor vestidas con un espectacular diseño Haute Couture Fall 2023 de Tamara Ralph, que se destaca por su romántico escote corazón y sus voluminosas mangas. Getty Images

La modelo belga Rose Bertram recreó los años dorados de Hollywood con un vestido de satén en verde esmeralda de la firma Alamour The Label, que combinó con sandalias Gianvito Rossi y joyas de la firma marroquí Roberto Bravo. Getty Images

Eugenia Silva llevó un sexy strapless negro largo con capa de plumas XL en rosa pálido, todo de Armani Privé. Getty Images

En el marco del festival, el diseñador italiano Giorgio Armani celebró One Night Only, donde rindió tributo al séptimo arte. Es que sus creaciones no sólo vistieron a varias generaciones de estrellas de Hollywood, sino que, además, Armani diseñó el vestuario de más de doscientas películas, como American Gigolo, El caballero oscuro o El lobo de Wall Street. Para festejar, el modisto brindó un desfile que tuvo una primera fila llena de celebrities y culminó con la entrega del León de Oro al creador de manos del alcalde de la ciudad “por su relación con la moda y su gran compromiso con la belleza”.

El diseñador Giorgio Armani, que cumplió 89 años en julio, ovacionado en el cierre de su desfile. Getty Images

Jessica Chastain fue de las pocas que optó por un look sastrero, con pantalón negro y chaqueta floreada by Armani Privé. Getty Images

La estrella Sophia Loren en primera fila, custodiada por su hijo, Edoardo Ponti, y su nuera, Sasha Alexander. Getty Images

Regé-Jean Page, protagonista de la campaña del Armani Code Parfum junto a la actriz Sadie Sink, ambos con estilismo de la casa.

También se realizó la gala solidaria amfAR, entidad que en, sus casi cuarenta años de historia, ya invirtió más de medio millón de euros en la investigación del VIH y dio alrededor de 3.500 becas a científicos comprometidos con la causa. Es por eso que cuando actores, actrices, modelos y socialités reciben la invitación para la fiesta benéfica, no dudan en vestirse con los looks más espectaculares para apoyar la causa.

Rita Ora, que fue la encargada del show, eligió para el escenario un vestido blanco con estructura geométrica de cuello alto que remataba en una capa. Getty Images

Adriana Lima, divina con un vestido dorado con escote fluido de Pinko. Getty Images

Carla Bruni, en una imagen que permite ver bien el diseño de Valentino que llevó: con abertura en el escote y detalle de flor en el cuello, que complementó con sandalias Santoni y joyas Chopard. Getty Images

Un plano más amplio de Georgina Rodríguez, quien destacó sus curvas latinas con un traje rojo de Elie Saab rematado con un lazo a la altura de la cadera, que completó con joyas de Pasquale Brun. Getty Images

Aquí, un plano completo del outfit que lució la actriz británica Kate Beckinsale enla gala amfAR. Se trató de un diseño de la colección alta costura otoño-invierno 2023 de Georges Chakra, que destacaba los flecos color oro en mangas y ruedo, además de un imponente tajo. Getty Images

