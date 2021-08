Maju Lozano recordó la repudiable frase que le dijo la dueña de una marca de ropa

El equipo de Maju Lozano dedicó gran parte de su programa a desglosar, debatir y adentrarse en la nueva Ley de talles. Con un móvil en el Instituto de Tecnología Industrial (INTI), el equipo de Todas las tardes (El Nueve) ahondó en las dificultades para conseguir ropa y en el desarrollo de la tabla de talles que indica la ley.

“Los talles en los negocios de mujeres no tienen nada de parecido a lo real. Por ahí, vas a una marca y sos M, vas a otra y sos L y en algunas XL”, reflexionó Lozano. Ante esto, quien alzó la voz con una pregunta que resonó mucho en el último tiempo fue José María Muscari.

“No entiendo cuál sería el negocio de la marca ¿No vender a determinados cuerpos?”, cuestionó. Ese fue el pie que la conductora necesitó para recordar una frase que la dueña de una importante marca le dijo una vez. “Es una marca muy famosa. Me dijo: ‘A mi no me interesa vestir gordas’”, contó.

Maju Lozano reveló qué le dijo la dueña de una importante marca de ropa

“Tiene que ver con que algunas marcas necesitan que su ropa luzca de una determinada manera y se identifique con una clase social, con un montón de cosas”, completó Lozano. El debate continuó y muchos otros aspectos de la industria textil fueron cuestionados. Costos, talles e incluso las modelos fueron puestas bajo la lupa en el análisis de la jornada.

La Ley de talles

Sancionada a través del decreto 375/2021, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Talles. La misma establece la aplicación obligatoria en todo el país del denominado Sistema único Normalizado de Talles de Indumentaria (SUNITI).

En otras palabras, la normativa indica que toda la ropa destinada a la población que supere los 12 años de edad deberá estar reglamentada bajo los estándares corporales de la población argentina. El objetivo de la ley es crear una Tabla de Talles que regule la confección, distribución y comercialización de prendas para evitar que se produzcan talles que dejen afuera a parte de la población.

La misma será elaborada gracias a un estudio antropométrico llevado a cabo por el INTI con el uso de tecnología 3D.

LA NACION