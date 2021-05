Viaje accidentado: Santi Maratea recordó su polémica detención en Estados Unidos

Santi Maratea estuvo como invitado a PH: Podemos hablar (Telefe), donde el popular influencer recordó el accidentado final que tuvo un viaje a Estados Unidos.

”Fui a la puerta de Warner Brother para intentar ver a Ellen DeGeneres. Tres tipos de traje me dicen ‘¿qué hacés acá?’, y les dije que estaba esperando a Ellen y me dijeron que ella no salía por esa puerta”, comenzó relatando. Y siguió: “‘Mirá flaco te tenés que ir’, me dijeron y me fui muy triste a mi casa y volví a la semana”.

”Cuando volví bajé del colectivo, empecé a caminar y había cuatro policías y pasé por el medio, entré y ahí estuve 45 minutos dando vueltas por Warner. Llegué al estudio de Ellen, me agarró un policía, le dije que estaba porque me gustaba la tele”, continuó.

Y el final de la anécdota no fue el esperado: “Estaban paranoicos con que yo me había colado, le dije que entré por la puerta. Vamos a la sala de las cámaras y ven el video en el que yo entré como si nada. Se enojó, llamaron a la policía y estuve detenido cinco horas y tengo una orden de restricción con Warner de por vida”. Y concluyó: “Si a mi Ellen me invita a su programa, yo voy a ir e iré preso tres meses”.

