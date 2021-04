Víctor Hugo Morales confirmó que continúa enfermo de Covid-19: “No lo puedo creer”

Tras ser dado de alta del Sanatorio Los Arcos, en Palermo, el periodista y relator Víctor Hugo Morales volvió a dar positivo en el test de coronavirus y confirmó que el virus aún sigue firme dentro de su cuerpo. “Se mantiene el Covid, no lo puedo creer”, expresó hoy durante su programa de radio.

En el mediodía de hoy Morales contó cómo avanza su recuperación del coronavirus y reveló que pudo conducir su programa La Mañana en la 750 AM sin asistencia de oxígeno, aunque lamentó que a pesar de que pasaron varias semanas desde que se contagió de coronavirus, los hisopados continúan arrojando resultado positivo.

Desde la semana pasada, el conductor de C5N se encuentra ingresado en la Clínica de Rehabilitación Integral Alcla, del barrio de Belgrano, para comenzar con su tratamiento. No obstante, por protocolo, se le realizó un hisopado, que le dio positivo, por lo que aún no pudo iniciar el tratamiento para recuperar su cuerpo de la enfermedad.

El periodista fue dado de alta de cuidados intensivos luego que se agravara su cuadro de salud por coronavirus, pero por ahora continuará en la clínica de recuperación por las secuelas que le dejó la enfermedad.

“No tengo una buena noticia, empecé bien pero continúo habitado por el Covid”, confirmó el periodista sobre el final del programa de este lunes. Víctor Hugo lamentó la novedad porque por esa razón no puede iniciar con la recuperación.

“Empecé bien en la mañana por lo que les contaba del oxígeno, pero pueden creer que al rato entró un médico aquí en la clínica, donde todavía no puedo empezar la recuperación, y me dijo que todavía el hisopado que me hicieron cuando entré da positivo”, relató el conductor, quien hace un mes lucha contra la enfermedad.

“No se fue o está muerto dentro de mí o está ahí. Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso. Son cuatro o cinco días sin poder empezar la rehabilitación”, explicó Morales

De todos modos, contó que “lleva bien” la situación y les agradeció a los oyentes que están del otro lado. “Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde en función del Covid-19, de qué manera el virus persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia”, sostuvo.

El relator uruguayo había recibido el alta el jueves pasado, después de haber estado internado por una neumonía bilateral.

Informe de Pablo Montagna

LA NACION