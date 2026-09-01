Video: así fue la eliminación de Pincoya de Gran Hermano

La competencia de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) entró en su etapa decisiva y cada gala de eliminación se vuelve clave de cara a la final. En la emisión del lunes 31 de agosto, Pincoya quedó eliminada del reality por decisión del público, en una definición que generó revuelo dentro de la casa y modificó el escenario de cara a las últimas instancias del juego.

El mano a mano de la 28° gala de eliminación quedó protagonizado por Jennifer “Pincoya” Galvarini Torres y Yisela “Yipio” Pintos. Las participantes habían mantenido una relación cordial durante buena parte del programa, pero en los últimos días protagonizaron fuertes cruces y terminaron distanciadas.

Pincoya fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada (Captura: Telefe)

Finalmente, Pincoya recibió el 58,1% de los votos y perdió el versus frente a Yipio, que obtuvo el 41,9%. De esta manera, la chilena abandonó la competencia después de permanecer 189 días dentro de la casa y quedó a un paso de la gran final.

Las palabras de despedida de Pincoya tras su eliminación

Así fue la eliminación de Pincoya de Gran Hermano Generación Dorada

“Gracias a toda la gente linda, gracias chiquillos. Gracias por todo, cuiden la casa, limpien, ordenen. Y que gane la mejor no más”, expresó la participante al comenzar su salida del reality.

Mientras recorría por última vez la casa rumbo a la puerta principal, el Big le dedicó un mensaje en el que repasó parte de su experiencia dentro de la competencia: “Es el momento de partir, de encontrarse con los afectos, tu hijo, tu esposo. Y aunque me hayas hecho enojar, también me hiciste reír mucho. Y quiero quedarme con eso, quiero quedarme con esas risas. Te quiero mucho y te voy a extrañar. Hasta pronto, Pinco”.

La despedida de Pincoya tras quedar afuera del reality (Captura: Telefe)

Antes de abandonar definitivamente la casa y mientras llevaba una bandera chilena, Pincoya también se tomó unos minutos para despedirse. “Gracias gente por la banca. La única chilena acá en la casa de Gran Hermano. Gracias Argentina por recibirme”, comenzó diciendo, y sumó: “Me voy con la frente en alto como dije. Me voy peleando, no me callé, le dije sus cuantas verdades a todos ustedes. Muchas gracias”.

Con su salida, la competencia quedó cada vez más cerca de la definición y Yipio se aseguró un lugar entre las participantes que continúan en carrera por el título.