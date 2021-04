Violencia por denuncia de género: el exmarido de Vicky Xipolitakis deberá hacer una “probation”

Vicky Xipolitakis sufrió un duro revés judicial. Es que, tras demandar a su exmarido, Javier Naselli, por “amenazas y lesiones”, la Justicia lo favoreció con una probation. La denuncia de violencia de género fue registrada por la mediática hace casi un año y medio contra el padre de su hijo, que ahora resolverá su situación con un curso sobre perspectiva de género y el pago de 10.000 pesos.

A través de su abogado Yamil Castro Bianchi, Vicky Xipolitakis llevó a juicio al padre de su hijo (Salvador Uriel), luego de protagonizar episodios de violencia de género. Sin embargo, la jueza Patricia Ana Larroca favoreció al acusado con una probation, lo que significa que el hombre no irá a juicio. En una decisión opuesta a la voluntad del fiscal, Larroca liberará al empresario de cualquier antecedente penal.

La ex participante de MasterChef Celebrity denunció al padre de su hijo por violencia de género y, ahora, recibió un duro revés judicial Gentileza Telefe

A principios de año, Xipolitakis envió una carta pública a la jueza para que atienda su denuncia y la considere con la seriedad que amerita. “Le quiero hablar de persona a persona, porque usted aparte de ser la ley es humano y tiene corazón como yo”, comenzaba la carta escrita por la modelo. “Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo, lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por adentro sufro y acá están los resultados, pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro”, sumó, junto a un certificado que daba cuenta de su estado de salud.

En el documento médico, se podía leer el diagnóstico de Xipolitakis, con una “reciente de insuficiencia ovárica primaria”. Además, los médicos le indicaban “terapia de reemplazo hormonal hasta la edad teórica de menopausia (51)” y una evaluación de reserva ovárica para planificar gestaciones futuras. “Las situaciones de estrés pueden ser un gatillante de cuadros como el que presenta la paciente”, sostenía el certificado.

LA NACION