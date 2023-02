Marcelo de Bellis no se quedó callado y habló de la presunta interna en Casados con Hijos

escuchar

Uno de los grandes éxitos de la calle Corrientes se llama Casados con Hijos. Esta sitcom, que nació en la televisión y que se trasladó, 16 años después, al teatro Gran Rex, revolucionó al público, que agotó las entradas de los primeros días y aun continúa en búsqueda de tickets para poder ver el espectáculo encabezado por Guillermo Francella (Pepe Argento), Florencia Peña (Mónica) y un gran elenco.

A pesar de la gran unión que existe entre los actores en el escenario, en los últimos días se deslizó un posible enfrentamiento entre Darío Lopilato (Coqui Argento) y Marcelo De Bellis (Dardo Fuseneco) acerca de su protagonismo en el escenario y un posible conflicto de intereses entre ambos, que arrastrarían de tiempo atrás.

El elenco de Casados con Hijos: Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi PATRICIO PIDAL/AFV

Quien dio esta versión fue Marcela Tauro, periodista del programa Intrusos (América): “Se conocen hace mucho, hacen teatro, hicieron juntos televisión. Antes se llevaban bien. Esto (la mala relación) empezó hace uno o dos años atrás. Ahora están trabajando y haciendo un exitazo. Uno de afuera dice: ‘Se llevan bárbaro’”.

Al ser cuestionada por sus compañeros en el estudio de televisión, Tauro brindó más detalles y abrió una polémica inesperada: “El escándalo no fue ahora, fue el año pasado o el ante año. No se hablan”.

“Con Darío somos familia”

Tras este supuesto inconveniente entre los actores, un móvil del programa Socios del Espectáculo (eltrece), conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, fue hasta el estacionamiento donde De Bellis salió con su camioneta y cruzó algunas palabras el actor, quien le desmintió rotundamente esa versión.

Marcelo De Bellis desmintió su pelea con Darío Lopilato

“Me dijeron que hay un conflicto entre vos y Darío, entre Dardo y Coqui Argento”, consultó la periodista ante un De Bellis que se mostró asombrado y retrucó: “Y bueno, qué sé yo. No, con Darío somos familia, siempre lo fuimos. Pero bueno, no sé...”.

Con el tema en el aire, el movilero intentó ahondar aún más en el asunto: “¿Y por qué salen esas versiones?”. Acto seguido, el intérprete que le da vida a Dardo siguió: “Ah no sé, ya me hacés una contra pregunta que me acotás”.

Ante la rotunda negativa al posible conflicto interno, su mujer, quien se encontraba en el asiento del acompañante, intervino para desviar el foco. “¿Te vas a Canadá, te vas a Canadá?”, le consultó para darle pie a De Bellis, quien remató: “Bueno sí, hoy Beatriz, la mamá de Darío, me ofreció ir a Canadá como no conozco”.

Para resaltar el vínculo entre Darío y él, el experimentado actor citó una situación cotidiana que viven su hijo Bastián y el hermano de Luisana: “Mi hijo juega con los juguetes de los hijos de Lu. Mi nene le dice ‘tío’ a Darío. Somos familia. Nunca pasó nada, jamás”.

Tras las explicaciones del caso, De Bellis le puso punto final a un rumor que irrumpió en medio del éxito que llena el teatro Gran Rex y tiene varias funciones en febrero: “Entre Darío y yo no hay problemas de ego, de guita ni de nada. Estamos disfrutando. Seríamos dos pelotud... si hacemos eso, chau”.

