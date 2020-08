Viviana Canosa se mostró a favor de la justicia por mano propia en su programa Nada Personal. Crédito: el nueve

11 de agosto de 2020 • 10:30

Viviana Canosa , la conductora de Nada Personal (elnueve), se mostró preocupada por los casos de inseguridad y fue a fondo con la justicia por mano propia: "Voy y compro un arma, no es lo que voy a hacer pero si me vienen a matar a mí, defiendo a mi familia antes" . En el piso se encontraba Florencia Arrieto , ex asesora del ministerio de Seguridad. Canosa le preguntó: "¿"El Estado está presente o no?". Arrieto le respondió: "Cuando el Estado deja de mediar entre la víctima y el delincuente pasa esto".

Canosa había presentado unos videos donde la violencia era la protagonista: vecinos que se defendían por mano propia. Para complementar con datos duros, Jorge Giaccobe, analista y panelista del programa, mostró una encuesta en la que se preguntaba: "¿Tendría en su domicilio un arma de fuego comprada ilegalmente para defenderse de ataques delincuenciales?". Las respuestas fueron contundentes: el 54% respondió que no, pero el 46% de los encuestados dijo que sí. En ese porcentaje se encontraban los que desearían tener un arma, o ya la tienen legalmente o ilegalmente. "Esto desnuda el nivel de tensión que estamos viviendo" agregó preocupado Giacobbe.

Luego abordaron el caso del jubilado Jorge Ríos, que mató a uno de los ladrones que ingresaron a robar de forma violenta a su casa. "Las reglas de juego acá dicen que si a vos te atacan de noche en tu casa podés defenderte, no importa el daño ocasionado al agresor", declaró Arrieto. Canosa agregó indignada: "Si entran a mi casa a las 4 de la mañana para afanar por tercera vez, a mí no se me ocurriría nunca matar a un chorro, pero ¿no se ponen en el cuerpo, en el alma, en el corazón de este tipo?".

Y sobre el caso del jubilado de Quilmes la encuesta dio resultados concluyentes: el 77% de los entrevistados harían justicia por mano propia. "Es recontra legítima defensa", dijo Arrieto sobre Ríos. "Uno siente que con el tema de seguridad estamos en el horno", sentenció Canosa.