Qué hay detrás del enfrentamiento entre Viviana Canosa y Fabiola Yáñez: acusaciones, demandas y versiones cruzadas

La periodista Viviana Canosa respondió a las declaraciones de la exprimera dama Fabiola Yáñez, quien la mencionó en una entrevista televisiva en el contexto de supuestas infidelidades del expresidente Alberto Fernández. Canosa anunció que iniciará acciones legales por injurias y realizó un extenso descargo en su programa de streaming.

Como inició el enfrentamiento entre Viviana Canosa y Fabiola Yáñez

El disparador del conflicto fue la entrevista que Ángel de Brito le realizó a la exprimera dama en el programa LAM (América TV). Durante la conversación, Yáñez vinculó a la conductora con su expareja, Alberto Fernández. Como respuesta, Canosa utilizó su espacio en la plataforma Carnaval para contestar las afirmaciones y anunciar su decisión de recurrir a la Justicia.

Viviana Canosa iniciará acciones legales contra Fabiola Yáñez tras las declaraciones

“Esa delincuente llamada Fabiola Yáñez osó hablar de mí, calumniarme, decir barbaridades y la verdad que no me lo voy a bancar”, expresó la comunicadora. Explicó que antes de emitir una opinión prefirió observar con detenimiento la grabación de la entrevista. La periodista calificó las palabras de la exprimera dama como “todas mentiras” y se refirió con ironía a una declaración del expresidente sobre el tema.

Como evaluó Viviana Canosa los dichos de la exprimera dama

Canosa enmarcó las declaraciones de Yáñez en una presunta maniobra política en su contra. La periodista aseguró que los dichos forman parte de una “operación del Gobierno para conmigo, como siempre. Me quieren cancelar y sacar, les molesta hasta que esté en un streaming”. Según su interpretación, las afirmaciones buscan perjudicarla públicamente.

En su descargo, la conductora afirmó que posee información sobre las personas que habrían participado en esta supuesta campaña de desprestigio. “Me contaron quiénes son las personas que operaron en mi contra, para ensuciarme, y ya no me sorprende nada”, señaló.

Las declaraciones de la exprimera dama sobre Viviana Canosa

Canosa también hizo alusión a un supuesto respaldo económico que recibe la exprimera dama. “Tiene una persona que la financió en Madrid y que la financia acá, y es la persona que está operando en mi contra”, afirmó.

Qué dijo la exprimera dama en LAM

LAM difundió un fragmento inédito del reportaje a Fabiola Yáñez donde se profundiza la acusación. Ante la consulta sobre si Alberto Fernández le había prometido a Viviana Canosa el cargo de vocera presidencial, la exprimera dama contestó: “Eso es lo que él inventó. Ellos tenían una relación”.

Yáñez sostuvo que la conductora tenía otras expectativas. “Ella pensó que él la iba a poner a ella como primera dama y, cuando eso no sucedió, le empezó a pegar como le empezó a pegar”, relató. Luego, compartió la supuesta explicación que le dio en su momento el exmandatario. “Yo le dije: ‘está claro que esta mujer es una mujer despechada’. Y él me dijo: ‘te voy a explicar qué pasó, ella me pidió ser secretaria de medios y, como le dije que no, se la agarró conmigo’”.

"Ella pensó que él la iba a poner a ella como primera dama", relató la exprimera dama en LAM Archivo

Críticas al discurso de Yáñez

Durante su respuesta, Viviana Canosa también cuestionó el modo en que la exprimera dama se expresó en la entrevista. La periodista calificó a Fabiola Yáñez como “una pobre infeliz” y utilizó un tono sarcástico para referirse a su discurso. Dijo que para comprender sus palabras tuvo que ver el tape varias veces.

“Casi que tengo que subtitularla porque entre malbec y el rivotril que toma... Traté de entender lo que decía y quería ensuciarme, pero no porque sí, sino porque alguien la financia”, manifestó la conductora en su programa.

