Viviana Canosa renunció a A24: por qué tomó la decisión, la reacción del canal y los mensajes de los políticos

“Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, así confirmó anoche la noticia la periodista Viviana Canosa y comenzó la polémica.

Pero, ¿qué desató su salida? Apuntan a un informe sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, que las autoridades de la empresa le dijeron no debía sacar al aire. Según supo LA NACION, la salida de la periodista incluso se dio a los gritos. Hubo una pelea minutos después de las 20 y tras ello Canosa decidió no salir al aire y que era momento de irse.

El descargo de Canosa

Su versión en redes sociales llegó pasadas las 23, cuando anunció que se iba del canal y dijo: “Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”.

Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos.

Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche.



Viviana Canosa

Juan Manuel Dragani

Ezequiel Spillman

Jorge Giacobbe

Andres Bombillar — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 6, 2022

La reacción de los políticos

A raíz de la noticia varios usuarios de las redes sociales se solidarizaron con la conductora, entre ellos, diversos políticos y figuras del espectáculo. El diputado Fernando Iglesias fue uno de los políticos que se refirió a la salida de Canosa y desde su cuenta de Twitter destinó duras críticas contra el canal.

!Qué orgullo, el de estar censurado desde hace años por ciertas agencias de operación política disfrazadas de medios!, destacó Iglesias sobre A24.

¡Te banco con el corazón, @vivicanosaok! Vivimos en libertad y democracia. ¡Queremos un periodismo sin censura! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 6, 2022

Luego en el otro tuit señaló: “Trabajé para un diario que manejaban Vila y Manzano. Se llamaba Diario Ciudadano y recuerdo que publiqué una nota crítica sobre un personaje de su entorno y me cortaron la colaboración. Ahora me tienen censurado desde hace años. Toda mi solidaridad con Viviana Canosa”.

Por su parte, el exlegislador Esteban Bullrich también se solidarizó con Canosa y envío un contundente mensaje. “Mi solidaridad con Viviana Canosa. La libertad de expresión es la base de todas las demás, sin ella todas las demás están amenazadas. No debemos tolerar su avasallamiento”, expresó por Twitter.

Mi solidaridad con @vivicanosaok.

La libertad de expresión es la base de todas las demás, sin ella todas las demás están amenazadas. No debemos tolerar su avasallamiento. https://t.co/w1f3XtTd1j — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) August 6, 2022

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich también se refirió a lo ocurrido. “¡Te banco con el corazón, Viviana Canosa. ! Vivimos en libertad y democracia. ¡Queremos un periodismo sin censura!”, manifestó por Twitter.

Javier Milei fue otro de los políticos que compartió su opinión sobre lo acontecido ayer acompañada de una foto en la que se lo puede ver junto a la conductora.

BANCO FURIOSAMENTE A LA GENIAL @vivicanosaok . Es una locura que haya sido censurada y que deje el canal por querer publicar un informe que podría resultar incómodo para alguien.

En LIBERTAD decís lo que quieras y te bancás después las consecuencias pero, jamás la censura previa. pic.twitter.com/AekEEZwNMg — Javier Milei (@JMilei) August 6, 2022

“Banco furiosamente a la genial Viviana Canosa. Es una locura que haya sido censurada y que deje el canal por querer publicar un informe que podría resultar incómodo para alguien. En LIBERTAD decís lo que quieras y te bancás después las consecuencias pero, jamás la censura previa”, resaltó Milei.

Trabajé para un diario que manejaban Vila y Manzano. Se llamaba Diario Ciudadano y recuerdo que publiqué una nota crítica sobre un personaje de su entorno y me cortaron la colaboración. Ahora me tienen censurado desde hace años.

Toda mi solidaridad con @vivicanosaok — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 6, 2022

Asimismo, el diputado Roberto García Moritán fue otro de los ahondó en la importancia de la libertad de expresión y desde su cuenta de Twitter manifestó su apoyo a la periodista.

“No hay democracia sin libertad de expresión”, sentenció García Moritán. Y luego agregó: Todo mi apoyo para vos y todo el equipo”.

Si mas periodistas y conductores reaccionasen como @vivicanosaok, terminando su programa ante presiones pro-gobierno, la realidad argentina sería mejor.



La libertad es en principio medular de la Constitución.



Mas aún: de la vida.



Bravo, @vivicanosaok !!! — Alejandro Fargosi (@fargosi) August 6, 2022

No hay democracia sin libertad de expresión. Todo mi apoyo para vos y todo el equipo, @vivicanosaok. https://t.co/jJAQN3BUVT — Roberto García Moritán (@Robergmoritan) August 6, 2022