Viviana Canosa vuelve a la radio, tras su alejamiento de los medios: ¿cuándo y por dónde se la podrá escuchar?

Escuchar

Desde el viernes pasado, las redes sociales de Radio Rivadavia jugaron al misterio posteando que a la emisora se iba a sumar una figura femenina muy importante. “Vuelve ella”, ponían en sus historias para llamar la atención de sus seguidores y finalmente en las últimas horas develaron la incógnita: Viviana Canosa se sumará a la grilla de programación de la radio.

Luego de que la noticia fuera dada a conocer también en uno de los ciclos de Rivadavia, PasaMontagna, ella también se sumó con un posteo y expresó: “Para los que me preguntan por la radio, es cierto. El 14 regreso”.

Viviana Canosa y los posteos que confirmaron su regreso a los medios

La periodista, que se alejó de los medios a fines de 2023, anunció así su regreso a un micrófono y desde el sábado próximo estará al frente de un nuevo ciclo. ¿El horario? Por ahora, están definiendo bien cómo queda la grilla de la emisora del Grupo Alpha Media, pero ya se sabe que su programa irá por la mañana.

De todas maneras, la llegada de Canosa no implicará que ningún envío la radio se despida, solamente se reacomodarán los horarios de todos. Hasta el momento, las mañanas y mediodías del sábado de Rivadavia están integradas por: Rivadavia Agro, de 6 a 9, con Carola Urdangarin y Tomás Rivas; Modo Plager, de 9 a 12, con Débora Plager, y el clásico Sillón de Rivadavia, desde las 12, con Ricardo Guazzardi. Pero desde el 14 esta grilla sufrirá modificaciones.

Asimismo, en las próximas horas también se dará a conocer el nombre que llevará el ciclo (uno de los posibles es Viviana 630) y el equipo que acompañará a Canosa, por ahora se sabe que serán solo 3 las personas que se sentarán junto a ella en la mesa.

Sin duda, hay expectativa por el regreso de Canosa, ya que su nombre se mencionó a cuenta de los escándalos que salpican al expresidente Alberto Fernández. Sin ir más lejos, el fin de semana apareció el tema en la mesa de Mirtha Legrand, quien “cree” que la periodista tuvo un affaire con el expresidente. Pero no es la primera vez que a Canosa se la relaciona con un mandatario, ya que hace pocos días debió volver a desmentir, en su visita a Uruguay, una relación sentimental con Luis Lacalle Pou. Canosa no habló de Fernández hasta el momento, pero se espera que use su espacio radial para responder las diferentes versiones que circulan en torno a su persona.

Por qué se fue Viviana Canosa de El Observador 1079

Canosa el año pasado decidió dar un paso al costado de los medios Pablo Turiansky

Lo último que hizo Canosa el año pasado fue un ciclo en El Observador 1079 FM, de donde anunció su salida en diciembre. Allí conducía Viviana 107.9, de 18 a 20, espacio que actualmente lleva adelante Marina Calabró.

Los motivos de su alejamiento los contó ese diciembre mismo durante uno de los pases que hizo con Yanina Latorre, que era (y es) una de las conductoras de esa emisora: “Es nuestro último pase y mi último programa. No me puse de acuerdo con la radio. Me había puesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen”.

“Esto no es dramático ni nada, yo soy de las personas que piensan que las cosas pasan por y para algo. Y vengo varios años de hacer tele a la noche... y este año nuestro pase, que gastamos una energía tremenda y de acá me iba corriendo al pase de Jonatan Viale, después al de Alfredo Leuco –ambos conductores de LN+-... Y hago mis programas y los produzco, hago todo... y ayer me dijeron acá que no se podía hacer el cambio de horario que quería”, había detallado como uno de los motivos por el que había decidido dar un paso al costado.

LA NACION

Temas Viviana Canosa