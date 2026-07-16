Ganó el Mundial 2014 con Alemania y festejó con los hinchas argentinos el triunfo ante Inglaterra

El hincha menos pensado se sumó a los festejos de la selección argentina. Bastian Schweinsteiger, exjugador de la selección de Alemania, quien conquistó el Mundial 2014 en la final contra Argentina, participó de los festejos con los hinchas tras la victoria por 2 a 1 contra Inglaterra, por la semifinal de la Copa del Mundo.

Schweinsteiger se encuentra en el Mundial como periodista del medio Sportschau de Alemania. Luego de hacer la cobertura del partido, decidió entremezclarse con los hinchas que salían del estadio y participó, como un argentino más, del cántico referido al partido final contra España. “Que el domingo cueste lo que cueste”, se escucha en el video, mientras el exjugador salta desaforado, dejando atrás cualquier tipo de resquemor contra el combinado nacional al que eliminó en tres ocasiones en citas mundialistas (2006, 2010 y 2014).

Bastian Schweinsteiger saltando con los hinchas argentinos

“POV: le ganaste tres veces a la Argentina en los mundiales y hoy celebras la clasificación de Argentina a la final”, relató el exfutbolista de la selección de Alemania y Bayern Múnich, entre otros equipos.

A raíz de este inesperado crossover, Schweinsteiger recibió varios comentarios en su publicación de Instagram. Uno de ellos fue el de Martín Demichelis, excompañero suyo en el Bayern Múnich y rival en los enfrentamientos entre la Argentina y Alemania. “Vos sos argentino, Basti”, lanzó, de modo irónico, el actual entrenador del Leipzig.

El ex internacional con Alemania festejó con el público argentino

Minutos más tarde, Bastian recogió el guante y le respondió: “Mi corazón es de Alemania, pero soy fan de la hinchada argentina. Felicitaciones por clasificar a la final”.

La final entre Alemania y Argentina se disputó el 13 de julio de 2014, en Brasil. Por aquel entonces, la selección teutona llegaba a paso firme, con un equipo más ensamblado donde Schweinsteiger era una de las piezas claves en el mediocampo.

Schweinsteiger consuela a Messi tras la final del Mundial 2014

Desde ese entonces, su figura quedó emparentada con un jugador rival, del cual no se tienen los mejores recuerdos. Sin embargo, 12 años después, la historia parecería haber cambiado y el exjugador -hoy devenido en periodista- forjó lazos con la nación defensora del título y nuevamente finalista de la Copa del Mundo.

El encuentro de Schweinsteiger con Pablo Aimar y José Pekerman

Luego de vivir un momento único e irrepetible con la parcialidad argentina en Atlanta, Bastian Schweinsteiger continuó su recorrido por los pasillos internos del Mercedes-Benz Stadium.

Al ser una figura reconocida en el mundo del deporte, el exfutbolista interrumpió su marcha al divisar la presencia de Pablo Aimar -actual ayudante de campo de Lionel Scaloni- y José Pekerman, quienes conversaban sobre lo que aconteció en el partido contra Inglaterra y lo que será el partido final contra España.

El encuentro entre Pablo Aimar, José Pekerman y Bastian Schweinsteiger

Al ralentizar su marcha, el teutón volvió sobre sus pasos y recibió la calidez del saludo de Aimar y Pekerman. En el video se escucha cómo Bastian lanzó la frase “congratulations” para felicitar a ambos por el logro obtenido y se despidió con una sonrisa.

Tras este breve intercambio que duró apenas diez segundos, el exdeportista continuó su camino, mientras Aimar y Pekerman seguían analizando lo que fue el encuentro y qué será del destino de la Argentina para el próximo domingo en New Jersey.

A qué hora es la final entre Argentina y España

Argentina y España son los finalistas del Mundial 2026. Luego de superar a Inglaterra y Francia, respectivamente, en las semifinales, el conjunto sudamericano y europeo se verán las caras tras la suspensión de la Finalissima en el mes de marzo.

Lionel Messi y Lamine Yamal

El encuentro será el domingo 19 de julio, a las 16 h (hora argentina) en el MetLife Stadium de New Jersey, el cual estará colmado de público de las dos parcialidades y de los neutrales que observarán un espectáculo deportivo sin igual.