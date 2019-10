Vuelve Cultura del ocio, todos los días, de 13 a 14, por la señal de LN+

Freytes en LN+

Con la conducción de María Freytes, el magazine recorrerá el mundo de las tendencias, bienestar y las noticias del día

El magazine de tendencias con novedades de diseño moda, costumbres y bienestar, comienza su tercera temporada a partir de hoy. El programa de María Freytes irá diariamente de 13 a 14, abriendo la programación en vivo de LN+. Así, hoy, a las 13, se traslada una nueva temporada diaria de Cultura del ocio y ya no saldrá los domingos. En esta nueva temporada el programa contará con cocina, bienestar personal, emprendedores y artistas. Además, contara con móviles desde lugares sorprendentes con recorridos gastronómicos y opciones para el tiempo libre entrevistas y paseos por lugares del mundo. Una agenda para estar al día con todas las novedades y la actualidad. A diferencia de ediciones anteriores, que se concentraba en recorridos en exteriores, esta vez Freytes estará desde los estudios del canal en Vicente López. "El gran desafío es 'encender la pantalla'... porque es el primer programa que da comienzo el día en LN+ y de alguna forma es ser la primera en dar los 'buenos días'", cuenta entusiasmada Freytes, en medio de los últimos ensayos previos al debut. También agregó: "Conducir en vivo con todo lo que ello implica..., no me da nervios pero no hay 'Ctrl Z'... no hay 'deshacer'. También el desafió de que la gente entienda que el wellness forma parte de la actualidad. Es un programa ambicioso, alegre y se atreve a incluir cocineros todos los días, especialistas en nutrición, inteligencia emocional, invitados con 'algo para decir', emprendedores que se animaron a 'tirar la chancleta', móviles en lugares novedosos, Skype en distintos lugares del mundo y artistas del reciclaje, entre muchísimas temáticas más". Y misteriosa anticipa: "Va a haber un 'huevo filosofero'.... ¡pero eso lo dejo de incógnita para que lo descubran en el primer programa!". Además, se hará un repaso por las notas más leídas del día con periodistas de la Redacción y habrá una sección de consultas con el público.