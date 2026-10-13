Vuelve Menem: Prime Video compartió un adelanto de la segunda temporada de la serie sobre el expresidente

A poco más de un año del estreno de Menem (Prime Video), este martes se conocieron las primeras imágenes de lo que será la segunda temporada de la serie biográfica que retrata el entorno cercano del expresidente Carlos Saúl Menem durante la década del 90 en la Argentina. Tal como trascendió, la ficción llegará al streaming en 2027 y estará disponible en más de 240 países.

Prime Video anunció la segunda temporada de la serie de Menem

“¿Pensaron que lo habían visto todo? Pues lo mejor está por venir. Comenzó el rodaje de la nueva temporada de #Menem”, anunciaron desde la cuenta oficial de la plataforma junto a un divertido adelanto.

La segunda temporada de Menem se estrenará en 2027 (Foto: Captura Instagram/@primevideolat)

El adelanto abre con los preparativos técnicos de rodaje: el clásico golpe de la claqueta —con Ariel Winograd en la dirección y Sebastián Cantillo en la fotografía— da inicio a la escena. Luego se lo ve a Leonardo Sbaraglia, bajo la piel de Carlos Saúl Menem, a quien se lo ve lucir un traje oscuro, camisa celeste y corbata. Mirando fijo al lente, y con una dosis de ironía, lanza la primera pregunta al espectador: “¿Esto es una filmación o es verdad?“.

De inmediato, el exmandatario es interrumpido por Olegario Salas, su colaborador, quien aclara divertido que se trata de “una verdad filmada” al tiempo que confirma el inicio del rodaje. El intercambio entre ambos continúa de manera distendida: mientras Menem presenta oficialmente la continuación de la serie y bromea, Olegario se le acerca al oído para comentarle un asunto pendiente; y la respuesta del riojano no se hace esperar: “Lo hablamos después, Olegario, por favor”.

Hacia el final del adelanto, el expresidente le envía un afectuoso saludo al equipo de Prime Video y remata con una sonrisa cómplice, antes de dar paso al cierre definitivo en pantalla negra con el logotipo de la ficción: “Menem - Nueva temporada - 2027”.

Los usuarios reaccionaron a la noticia sobre la segunda temporada de Menem (Foto: Captura Instagram/@primevideolat)

La noticia no tardó en causar revuelo entre los fanáticos, quienes expresaron su alegría ante la buena nueva. “Muy buena ficción. Bien dirigida y actuada. De lo mejor del catálogo nacional en Prime Video”; “Me tenés confundida, Leo, ahora me parece lindo El Carlo…”; “La felicidad que me genera ver producciones nacionales no tiene límites!! Gracias”; “Qué genialidad, no nos van a defraudar”, fueron solo algunos de los comentarios.

La segunda temporada de la serie se ambientará tras la reelección de 1995 y abordará el segundo mandato presidencial de Carlos Saúl Menem. La trama se enfocará en el desgaste político y la crisis de imagen pública del exmandatario, retratando el momento en que el poder comienza a desarmarse frente a las cámaras y ante una sociedad que empieza a mirar su gestión con otros ojos.

La segunda temporada de la serie se ambientará tras la reelección de 1995 y abordará el segundo mandato presidencial de Carlos Saúl Menem Los Vocalino

Para reconstruir el clima de la época, el relato alternará aquellos episodios de fuerte impacto íntimo —como el doloroso duelo por la muerte de su hijo— con los hitos más excéntricos y recordados de los noventa, desde sus célebres apariciones al volante de su Ferrari y el encuentro con Madonna hasta sus insólitos discursos sobre vuelos estratosféricos hacia el espacio, en paralelo con las tensiones económicas y los dilemas en la cúpula del poder.