Waldo Wolff criticó la gestión de la pandemia: "Somos el hazmerreír del mundo"

6 de octubre de 2020 • 17:06

Waldo Wolff, invitado al programa Nada personal, conducido por Viviana Canosa en elnueve, se refirió a la forma en la que el gobierno de Alberto Fernández abordó la pandemia de coronavirus. "El proyecto sanitario de este Gobierno fracasó", manifestó.

El diputado nacional, en la emisión del ciclo de Canosa de este lunes, aseguró que su opinión es compartida por "una enorme mayoría de la gente" y que "somos el hazmerreír del mundo".

Por su parte, Canosa sostuvo: "¿Vos no viste a Gollán hoy? Es como un sketch de Matrimonios y algo más que vi en Volver el otro día, donde la mina le mete los cuernos todas las semanas, y el tipo sale del placard y le dice 'qué es esto'. Gollán enojado porque ellos fueron transparentes y contaron los muertos que tenían. ¿Creés que soy boludo? Hay una subestimación a la gente, y como no tienen respuestas ellos, le tiran la pelota a otros".

Por su lado, Wolff expresó: "Nos dijeron que íbamos a ser los mejores del mundo, pero no queríamos ser los mejores del mundo. No tengo ninguna duda que quienes apostaron a eso tuvieron buena voluntad, pero les fue mal". Y concluyó: "Vos te tenés que sentar con todas las fuerzas políticas y decir 'nos ha ido mal'. Hace un mes, nuestro espacio le llevó cuatro propuestas al Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación dijo 'no las voy a tratar'".