El rating de la TV: cómo midió la gran noche de MasterChef y Gran Hermano

La noche del lunes fue de grandes apuestas para Telefe. Con el estreno de una nueva temporada de MasterChef, y la visita de tres hermanitos expulsados a la casa de Gran Hermano, el canal presentó un combo demoledor que le permitió liderar cómodamente el prime time de la televisión argentina.

A las 21:30 dio comienzo la edición 2023 de MasterChef. Con la conducción de Wanda Nara, y Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis como los chefs expertos, el reality estrenó una nueva temporada que promete grandes emociones. En sus minutos iniciales, el ciclo culinario partió de un piso de 15 puntos, y poco a poco aumentaba esa cifra que escalaba a 17.2, 22.6 y 23. 7, hasta tocar un pico de 25.1, un número muy prometedor para la primera emisión del concurso.

Luego llegó el turno de Gran Hermano, que como es sabido, es una de las propuestas más rendidoras de la televisión actual. El reality conducido por Santiago del Moro comenzó con un rating de 24.5, lo que habla de la fidelidad de los televidentes por la pantalla de Telefe. Ese número se mantuvo y en el caso de los hermanitos, el pico fue de 25.6 , otro valor que le permitió a Telefe ubicarse holgadamente en el primer puesto de los canales de aire.

Con respecto a los otros canales, uno de los estrenos más importantes fue Noche al Dente, el nuevo late night de América, conducido por Fernando Dente. Dicha propuesta logró un pico de 1.9, puntos de rating. Con respecto a Los 8 escalones del millón, el ciclo de Canal Trece se ubicó en el orden de los 7.3 puntos.

El debut de MasterChef

En su primera emisión, MasterChef mostró una preselección de cocineros amateurs, de los cuales algunos iban a quedar elegidos para entrar formalmente al reality, mientras que otros solo llegarían a esa etapa. Al respecto, Wanda expresó: “Hubo más de diez mil cocineros amateurs de todo el país. Comienza una nueva temporada del programa de cocina más importante del mundo. Los mejores cocineros aficionados de Argentina van a estar dándolo todo, para ser el nuevo o nueva MasterChef”.

Cada uno de los aspirantes a entrar al concurso debía preparar un plato a elección, que iban a degustar los jurados. Según informó la conductora, en esa primera fase “el objetivo es conseguir el delantal blanco para la siguiente etapa, y lo conseguirán a través de la aprobación de dos de los tres jurados”.

A partir de ese momento, la estructura del programa remitió levemente a las audiciones iniciales de La Voz Argentina. De ese modo, muchos de los participantes contaban sus historias de vida, A algunos de ellos un clip los mostraba en la intimidad de su casa, mientras ellos contaba a qué se dedicaba profesionalmente o por qué se habían animado a ir al certamen. A medida que cada uno pasaba y recibía el voto positivo o negativo de los tres jurados, los familiares de cada participante los esperaban en un estudio contiguo, en el que lloraban o festejaban el resultado obtenido.

A lo largo de las pruebas que marcaron la velada, hubo una que emocionó profundamente al público y a los especialistas. Antonio es un joven de Salta, que contó: “Esta es la primera vez que me voy tan lejos de casa. Mi familia estaba un poco asustada, pero me apoyó en todo momento, me dijeron que venga cumplir mi sueño”. Uno a uno, los expertos probaron la humita salteña preparada por Antonio, y cuando llegó el momento de Donato, él no pudo evitar conmoverse con los sabores preparados por el salteño. Con sus ojos llenos de lágrimas, De Santis le dijo: “Me pasó toda la vida por adelante. Te veo a vos, tu edad, tu entusiasmo… todo llega. Además el plato está riquísimo, habla de vos, de tu tierra”.

