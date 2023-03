El fuerte enojo de Martitegui con la participante de Masterchef que lo había hecho emocionar: “No es la forma”

escuchar

En la emisión del martes de Masterchef (Telefe), Germán Martitegui, uno de los tres jurados del reality, se emocionó profundamente con la historia de vida de Belén, una aspirante a ingresar al programa. Una noche después, este miércoles, este mismo chef se enojó con la participante y la retó por el modo desordenado en el que la joven estaba realizando su plato. “No es la forma”, le espetó.

En el reality de cocina que conduce Wanda Nara continuaba hoy la etapa de audición, para ver cuántos de los aspirantes a formar parte del ciclo pueden superar el exigente criterio gastronómico de los tres jurados: Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. En esta segunda instancia de selección de cocineros, los concursantes debían cocinar un plato que ellos eligieran.

El fuerte enojo de Martitegui con la participante que lo había hecho emocionar. “Así no”

Como ocurre siempre en estos casos, los cocineros que hacen las veces de jurados se acercan, de a uno, a visitar las estaciones donde cada aspirante se encuentra cocinando, para saber qué están haciendo y brindarle alguna orientación.

Entonces fue cuando se produjo el encuentro entre Martitegui y Belén. La muchacha, que con su relato de una infancia difícil había conmovido a todos la noche anterior, se encontraba un tanto perdida en su tarea de cocina cuando llegó a visitarla el chef, que la saludó con la mención de su nombre: “Belén”. “Vengo más mareada que la m...”, fue la inmediata respuesta de la participante, que movía presurosa una sartén sobre el fuego.

“¿Qué es?”, consultó el jurado, al indagar sobre el nombre del plato que quería elaborar la joven. “Estoy nublada. Primero pensé una cosa, después otra cosa...”, dijo ella. “Desnublate. Concentrate”, le sugirió Martitegui, que ya escaso de paciencia, le preguntó a Belén: “¿Cuál es tu idea?”. “No tengo idea”, dijo la concursante, que luego agregó: “Metí una salchicha a la parrilla”.

“Bueno, chau, me voy”, dijo el dueño del restaurante “Marti”, mientras amagaba con abandonar a la concursante. “No”, reaccionó ella. “Bueno, dale, concentrate”, le pidió él.

Belén no pudo responder con certeza ninguna de las preguntas que le realizó Germán Martitegui Captura Telefe

“Ponete las pilas”

Por un rato, la joven continuó demostrando que estaba un tanto desconcertada con relación a su plato, hasta que Martitegui levantó la tapa de una olla y preguntó: “¿Y acá qué vas a hacer?”. “Unos huevitos duros”, replicó la joven. “¿Tomaste el tiempo?”, quiso saber el jurado. “¿Eh? No. No tomé el tiempo, porque primero quería hacer una ensalada así, rápido. Y después se me ocurrió...”.

“Okay, tomá el tiempo ahora, porque si no, ¿cuánto hace que los pusiste?”, inquirió, ya un poco irritado, el cocinero, que añadió: “Pero, ¿vos querés seguir acá?”. “Sí, claro que sí”, respondió ella. “Bueno, no es la forma”, retrucó, con enfado, Martitegui, que finalizó su estancia frente a la participante con un terminante consejo: “Así que, ponete las pilas”.

Finalmente, cuando llegó el momento de evaluar el plato que había elaborado Belén, los jurados no quedaron conformes con el resultado. A tal punto, que la muchacha terminó eliminada del programa.

Belén se emocionó y emocionó a los jurados de Masterchef al relatar su historia de vida, el martes por la noche captura telefe

La joven que hoy tuvo el encontronazo con Martitegui había conmovido ayer a todos los jurados al contar su historia de vida, y el por qué se había decidido por la gastronomía. “Me encanta la cocina. Creo que de chica pasé mucha hambre, entonces viene por ahí mi lado de que me guste la cocina, contó entonces Belén.

Belén conmovió al jurado de Masterchef con su historia de vida

“A mí me abandonaron, me dejaron en una plaza, me agarró una familia y vivíamos en un barrio muy precario, en una casilla. Y nada, éramos cartoneros y pedíamos pan de ayer en las panaderías. O sea, pasé hambre realmente y creo que del deseo de comer y tener comida, me gusta, lo disfruto y amo comer”, continuó su relato la joven, ante el respetuoso silencio de los jurados.

