MasterChef: la nieta de Blanca Cotta hizo una empanada gigante, el jurado la rechazó y las redes estallaron de furia

Este lunes 20 de marzo comenzó una nueva edición de MasterChef (Telefe), en la que Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui oficiaron como jurados, y Wanda Nara debutó como conductora del reality. La nueva propuesta del canal tuvo su primera polémica en las redes sociales tras el rechazo de María Alejandra, la nieta de la reconocida cocinera argentina Blanca Cotta.

La nieta de Blanca Cotta es rechazada en MasterChef

En esta oportunidad, a diferencia de la edición Celebrity, cada postulante debió cocinar su mejor plato para conquistar al jurado y así obtener un lugar en el concurso. En el inicio, María Alejandra intentó lucirse con una empanada gigante y sin dudarlo, se presentó ante los reconocidos chefs como la nieta de Blanca.

“Hoy hice una empanadota. Es una receta que me hace acordar a mi abuela”, comenzó la concursante. Ante ello, Martitegui consultó a qué se debía aquella opción y ella contestó: “Tengo muchas ganas de entrar a MasterChef, uno, para que mi abuela tenga el reconocimiento que por ahí no tuvo cuando falleció. Ella era Blanca Cotta”. Tras el anuncio, el chef se puso de pie en muestra de respeto y en memoria de la cocinera.

“Yo no soy ella”, remarcó la participante y agregó: “Humildemente vengo con ustedes a aprender y a parecerme un poquito a lo que ella hacía, que era todo genial”. Tras aquella introducción, Martitegui la interrumpió y le señaló: “Te quiero corregir, tu abuela tiene un gran reconocimiento de toda la comunidad gastronómica y ha sido una gran cocinera argentina. No sé cómo te irá a vos, pero quiero dejar eso en claro”.

Luego de mencionar sus intenciones de por qué cree necesario participar en MasterChef, las devoluciones resultaron tajantes y no esperadas. “María, no sé si el hecho de que seas la nieta de Blanca Cotta me predispone a que me caigas bien. Me parece que la parte emotiva del plato gana. Para mí es un sí”, definió Martitegui.

No obstante, De Santis y Betular llegaron a la conclusión que no era suficiente para ascender de nivel en el programa. En su elección demostraron que importa más el talento para cocinar que ser familiar de una persona tan famosa. Con un rotundo “no”, rechazaron la receta de María Alejandra y la nieta de Cotta se retiró entre lágrimas.

Los usuarios de las redes sociales apoyaron a la nieta de Blanca Cotta tas su rechazo en el reality (Fuente: Twitter)

Este hecho, que pareció atípico, pero común dentro del programa, generó un revuelo exponencial en las redes sociales, en donde los usuarios criticaron la decisión del jurado y sentenciaron a los tres chefs. En tanto, muchos otros, simplemente remarcaron los errores de la postulante.

Los usuarios no tardaron en reaccionar ante la salida de María Alejandra de MasterChef (Fuente: Twitter)

“¿Cómo le vas a decir que no a la nieta de Blanca Cotta? “; “¿Cómo vas a ir a MasterChef y decir que tu abuela es Blanca Cotta? ¿Sabés cómo lo oculto hasta último momento? “; “Yo pensaba que solo por eso la iban a hacer quedar pero por suerte a Donato y Betular no les pudo importar menos y le dijeron que no”; “MasterChef arrancó con todo, el día 1 limpiaron a la nieta de Blanca Cotta. No tienen límites”; “A la nieta de Blanca Cotta le vi pinta de querer pegarla desesperadamente”, fueron algunas de las reacciones más destacadas por parte de los usuarios.

