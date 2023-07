Wanda Nara contó cuáles son sus 6 secretos de belleza para cuidar la piel de la cara y una sorprendió a todos

escuchar

La empresaria de cosméticos Wanda Nara hizo de su vida un reality show que se emite por sus redes sociales: desde declaraciones, lives y descargos hasta mostrar gran parte de su vida familiar con sus hijos y su esposo Mauro Icardi. Este lunes, se tomó unos minutos para interactuar con sus fanáticos e hizo una confesión con respecto a su estética.

Wanda Nara abrió la caja de preguntas en Instagram para sus más de 16 millones de seguidores y algunos destacaron su labor como conductora de MasterChef (Telefe), mientras que otros quisieron saber más de su intimidad.

“¿A qué hora te levantás y a qué hora te acostás?”, le consultaron y ella respondió: “Amo dormir siesta. Me acuesto última y me despierto primera. La siesta no se negocia y el que toma siesta en mi casa tiene premio”.

Wanda Nara respondió preguntas a sus seguidores de Instagram Instagram: @wanda_nara

Una seguidora le consultó por sus trucos de belleza. “Tenés una piel divina con cero arrugas. Danos algunos tips de tus rutinas, porfis”, escribió y la empresaria enumeró sus “secretos” junto a un video en el que una de sus hijas le inspecciona cada detalle de la cara.

Wanda Nara compartió sus tips de belleza Instagram: @wanda_nara

“Tomo mucha agua, una o dos veces por semana, uso máscara nutritiva, me hago masajes faciales una vez por semana desde mis 25 años”, introdujo y luego agregó: “Nunca me duermo con maquillajes, siempre utilizo mínimo 3 o 4 pasos de cremas y serums por la mañana y por la noche”.

No obstante, lo que más llamó la atención fue su confesión con respecto a cirugía estética. “Nunca me puse botox”, indicó. La empresaria continuó respondiendo mensajes de sus seguidores y se emocionó ante los buenos deseos de los mismos. “Me escriben tantas cosas lindas”, manifestó en una de las últimas stories junto a emojis de corazón.

Wanda Nara y Mauro Icardi sorprendieron al mostrar el menú del avión en medio de su escapada romántica

Luego de meses de tira y afloja, amenazas de separación y tiernas reconciliaciones, Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan actualmente un período de paz. Para sacarle el máximo provecho al mismo, los tórtolos decidieron organizar una romántica escapada a Brasil sin sus hijos y, desde las redes sociales, mostraron algunos de los momentos más destacados de la experiencia. Sin embargo, no fueron las paradisíacas playas ni sus apasionadas fotos en traje de baño las que movilizaron a sus seguidores, sino que toda la atención se la llevó el exclusivo menú que disfrutaron durante su traslado en avión privado.

Una vez que disfrutaron a pleno del tiempo en familia, Icardi y Nara consideraron que era momento de estar un tiempo a solas y, dejando sus hijos al cuidado de Nora Colosimo -madre de Wanda y Zaira Nara-, armaron las valijas y se fueron a pasar un fin de semana a Brasil, lo que quedó registrado en sus respectivos perfiles de Instagram a través de tiernas postales en pareja y videos que capturaron las vistas desde el hotel en el que se alojaron.

Wanda Nara y Mauro Icardi mostraron el menú del avión en medio de su escapada romántica

Pero uno de los detalles que más llamó la atención del público fue el menú que incluyó el traslado en avión: cada uno contó con una bandeja con múltiples piezas de sushi que iban desde nigiris decorados con gruesas rodajas de salmón rosado crudo hasta uramakis bañados en una salsa oscura y espesa con semillas.

“Weekend mood”, escribió la mayor de las hermanas Nara a modo de descripción del posteo en donde incluyó el abundante plato, al igual que múltiples selfies que se sacó sentada en el asiento del jet.

